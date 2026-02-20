«Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές», ο Γεωργιάδης πήγε στο Κρατικό Νίκαιας με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ

Η εξήγηση που έδωσε

«Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές», ο Γεωργιάδης πήγε στο Κρατικό Νίκαιας με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ
20 Φεβ. 2026 20:00
Pelop News

Έχοντας μανικετόκουμπα που έφεραν το εθνόσημο των ΗΠΑ πήγε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου συνέβησαν τα γνωστά επεισόδια από συγκεντρωμένους. Το αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Action24 και έδωσε μια… απίθανη εξήγηση γιατί το τόλμησε.

Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας; Το ταξίδι Πάτρας-Ηρακλείου

Ο υπουργός Υγείας το ίδιο βράδυ μετά τα επεισόδια ήταν προσκεκλημένος στο Action24. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης παρατήρησε ότι φορούσε τα εν λόγω μανικετόκουμπα που είχαν σκαλισμένο το εθνόσημο των ΗΠΑ. «Τα φοράω ακόμη, δεν έχω πάει σπίτι μου από το πρωί. Είναι δώρο από το Κογκρέσο» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης δείχνοντας τα μανικετόκουμπα.

Στην απορία του δημοσιογράφου «μα καλά, πήγατε στη Νίκαια, στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με μανικετόκουμπα που έχουν το εθνόσημο των ΗΠΑ;» ο υπουργός Υγείας απάντησε με χιούμορ: «Όταν ξύπνησα το πρωί – θα σου πω τι έπαθα. Σκέφτηκα “όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δε βάζεις σταυρό;”. Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω το εθνόσημο των ΗΠΑ, να έχω προστασία» είπε ξεσπώντας σε γέλια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:47 Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται
21:45 Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι
21:43 Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Διευκρινίσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών
21:35 «Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, μου λείψατε και σας έλειψα», η πρώτη ανάρτηση Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο
21:25 Ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα βυθίζεται, νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1
21:16 Στη Νιγηρία ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
21:05 «Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν», η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για «Π. Αλεξιώτισσα»
20:55 Τουλάχιστον 18 νεκροί στην Αίγυπτο σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
20:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής άνοιξε με την παρέλαση αρμάτων και… ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ ΦΩΤΟ
20:37 Οι άνδρες του ΝΟΠ άντεξαν ένα ημίχρονο, ήττα από Γλυφάδα
20:21 Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά στα παρασκήνια του «Just the 2 of us»
20:10 Απίθανος ο «λογαριασμός», $175 δισ. για τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
20:00 «Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές», ο Γεωργιάδης πήγε στο Κρατικό Νίκαιας με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ
19:50 Φωτήλας: «Στο πλευρό όσων μοχθούν και δημιουργούν, με λύσεις!»
19:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Ανατροπή, παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους
19:31 Υπόθεση Επστάιν: Τα θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση
19:21 Κακοκαιρία: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Άρτα, Κέρκυρα και Ιωάννινα, οι προβλέψεις για καταιγίδες και χαλάζι το Σάββατο
19:11 ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο είπε «όχι» στους δασμούς του Τραμπ
19:00 Πάντα υπήρχε η αλήθεια των Τεμπών
18:50 «Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ