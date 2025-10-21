Ουκρανία: Στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες και χωρίς ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση με drones

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, οι επισκευές για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων

21 Οκτ. 2025 13:33
Pelop News

Στην Ουκρανία εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη σημερινή επίθεση της Ρωσίας με drones σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής Τσερνίγιβ στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, οι επισκευές για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων με drones.


«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Τσερνίγιβ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της παροχής ρεύματος λόγω των συνεχών επιθέσεων από ρωσικά drones», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση στο Telegram.

Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εκτόξευσε drones για να περιφέρονται πάνω από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ώστε να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση επισκευών και να «παρατείνει σκόπιμα την ανθρωπιστική κρίση».

Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Τσερνίγιβ, Ολεξάντρ Λομάκο, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στερήσει τους κατοίκους της περιοχής από ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ενόψει του κρύου χειμώνα.
21/10/2025
