Ουκρανία: Στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες και χωρίς ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση με drones

Στην Ουκρανία εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη σημερινή επίθεση της Ρωσίας με drones σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής Τσερνίγιβ στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, οι επισκευές για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων με drones.

Putin pretends to be ready for diplomacy and peace negotiations, while in reality this night Russia launched a brutal missile and drone attack on Ukraine’s Chernihiv and Sumy regions. Energy infrastructure was under heavy strikes once again. Many communities have been left… pic.twitter.com/4EEU64sBPX — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 21, 2025

Russian drones leave Chernihiv region in TOTAL BLACKOUT! Energy workers can’t start repairs due to ongoing attacks. Ukraine’s Energy Ministry: ‘This is proof of Russia’s genocidal intent.’ #STOPWAR pic.twitter.com/jn6xMdfu6Q — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 21, 2025



«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Τσερνίγιβ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της παροχής ρεύματος λόγω των συνεχών επιθέσεων από ρωσικά drones», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση στο Telegram.

Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εκτόξευσε drones για να περιφέρονται πάνω από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ώστε να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση επισκευών και να «παρατείνει σκόπιμα την ανθρωπιστική κρίση».

Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Τσερνίγιβ, Ολεξάντρ Λομάκο, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στερήσει τους κατοίκους της περιοχής από ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ενόψει του κρύου χειμώνα.

