Ουκρανία-Συντριβή ελικοπτέρου: 14 οι νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί – ΒΙΝΤΕΟ από τη συντριβή

Στους 14 ανέρχεται, τελικά, ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή ελικοπτέρου σήμερα το πρωί κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες στην πόλη Μπρόβαρι, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Κιέβου, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό που έδωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί. Ουκρανικές κυβερνητικές υπηρεσίες νωρίτερα είχαν αναφέρει 17 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά.

Ουκρανία: Μετέβαινε στο μέτωπο με το ελικόπτερο που συνετρίβη ο υπουργός Εσωτερικών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα «τη λύπη του για τον τραγικό θάνατο» του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντενίς Μοναστίρσκι κατά την συντριβή του ελικοπτέρου που τον μετέφερε, σημειώνοντας ότι οι σκέψεις του στρέφονται στα θύματα της τραγωδίας αυτής.

«Οι σκέψεις μας στρέφονται σε όλα τα θύματα αυτού του τρομερού συμβάντος που σημειώθηκε κοντά σε νηπιαγωγείο, στα παιδιά και τις οικογένειες», σημειώνει σε μήνυμά του στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η Γαλλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους Ουκρανούς φίλους της», προσθέτει ο Μακρόν.

Παράλληλα η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε στο Κίεβο την «υποστήριξη» της Γερμανίας στην έρευνα που έχει στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, στην οποία έχασε τη ζωή του και ο Ουκρανός ομόλογός της.

Η συντριβή του ελικοπτέρου συνιστά «τρομερή είδηση», σημείωσε επίσης σε ανακοίνωσή της, στην οποία εξέφρασε τη μεγάλη λύπη της για τον θάνατο του ομολόγου της και των συνεργατών του και για το γεγονός ότι παιδιά έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Πτώματα κείτονταν στο έδαφος αυλής, μετά το δυστύχημα με το ελικόπτερο –ένα γαλλικό Super Puma, σύμφωνα με την περιγραφή εκπροσώπου της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας– το οποίο προσέκρουσε σε κτίριο στην Μπρόβαρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Από την συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και μια ολόκληρη πλευρά του τοπικού νηπιαγωγείου απανθρακώθηκε. Ο περιφερειάρχης του Κιέβου δήλωσε ότι παιδιά και προσωπικό βρισκόντουσαν μέσα στο κτίριο το πρωί όταν συνετρίβη το ελικόπτερο.

