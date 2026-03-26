Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»

26 Μαρ. 2026 15:02
Pelop News

Από την οικονομία στον φόβο — πώς η κυβέρνηση Ορμπάν αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού πριν από τις κάλπες

Λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, η Ουγγαρία βιώνει μια αισθητή μετατόπιση του πολιτικού της τοπίου. Η δημόσια συζήτηση απομακρύνεται από τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα — πληθωρισμός, ενεργειακό κόστος, αγοραστική δύναμη — και επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε έννοιες όπως «ασφάλεια», «εξωτερικές απειλές» και «εθνική κυριαρχία».

Η αλλαγή δεν φαίνεται τυχαία. Αντίθετα, θυμίζει μια συνειδητή πολιτική στρατηγική.

Όταν η ατζέντα αλλάζει, αλλάζει και η πολιτική

Η μετατόπιση της προεκλογικής συζήτησης από την οικονομία στην ασφάλεια δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αντιπαράθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση παρουσιάζεται ως ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας απέναντι σε ένα ασαφές αλλά έντονα προβαλλόμενο εξωτερικό ρίσκο.

Για την αντιπολίτευση, αυτό σημαίνει ένα δύσκολο παιχνίδι:
αντιμετωπίζει όχι μόνο έναν πολιτικό αντίπαλο, αλλά και μια αφήγηση που βασίζεται στο συναίσθημα και όχι στα δεδομένα.

Ψηφιακές επιχειρήσεις και η «κατασκευή συναίνεσης»

Στο παρασκήνιο, η μάχη διεξάγεται και στον ψηφιακό χώρο.

Έρευνες ανεξάρτητων μέσων στην Ουγγαρία εντόπισαν δίκτυα λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς χρήστες. Πρόκειται για προφίλ με τεχνητά δημιουργημένες εικόνες και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, τα οποία ενισχύουν συστηματικά φιλοκυβερνητικό περιεχόμενο.

Το αποτέλεσμα είναι μια «τεχνητή πλειοψηφία» — μια εικόνα ευρείας στήριξης που μπορεί να επηρεάσει τόσο τους ψηφοφόρους όσο και τους ίδιους τους αλγορίθμους των πλατφορμών.

Διπλωματία ή πολιτική επικοινωνία;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η έντονη δραστηριότητα της ουγγρικής διπλωματίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο διατηρεί συχνές επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. Επισήμως πρόκειται για τυπικές διπλωματικές συνομιλίες. Ωστόσο, ευρωπαίοι παρατηρητές διαπιστώνουν μια σαφή συσχέτιση: μετά από αυτές τις επαφές, η ρητορική της ουγγρικής κυβέρνησης σκληραίνει.

Οι αναφορές σε «εξωτερική πίεση» — κυρίως από την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση — εντείνονται, ενισχύοντας την κεντρική αφήγηση της κυβέρνησης.

Η εξωτερική πολιτική φαίνεται να λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο διεθνών σχέσεων, αλλά και ως μοχλός εσωτερικής πολιτικής.

Από τα γεγονότα στην αφήγηση

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ερμηνεία μεμονωμένων περιστατικών.

Ένα τεχνικό γεγονός — όπως η κατάσχεση τεθωρακισμένων οχημάτων ουκρανικής τράπεζας — μετατρέπεται γρήγορα σε πολιτικό αφήγημα. Στα φιλοκυβερνητικά μέσα παρουσιάζεται ως πιθανή ένδειξη εξωτερικής παρέμβασης.

Ακολουθεί μια αλληλουχία δηλώσεων για απειλές, αποσταθεροποίηση και κινδύνους για την πολιτική ηγεσία.

Έτσι διαμορφώνεται ένα συνεκτικό αφήγημα κρίσης.

Γιατί τώρα;

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη πίεση για την κυβέρνηση και ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η αντιπαράθεση σε οικονομικό επίπεδο ενέχει υψηλό ρίσκο.

Η μετατόπιση προς ζητήματα ασφάλειας προσφέρει μια εναλλακτική στρατηγική:
αναπλαισίωση της πολιτικής σύγκρουσης με όρους φόβου και σταθερότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα

Καθώς πλησιάζει η ημέρα των εκλογών, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποια γεγονότα συμβαίνουν, αλλά ποια αφήγηση επικρατεί.

Σε ένα περιβάλλον υπερπληροφόρησης, η αντίληψη συχνά υπερισχύει της πραγματικότητας.

Η Ουγγαρία βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο όπου η εκλογική μάχη δεν διεξάγεται μόνο στις κάλπες, αλλά και στο επίπεδο της ερμηνείας.

Και αυτό είναι ένα μοτίβο που η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει.

