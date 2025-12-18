«Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο

«Χειροπιαστά» δεν πήραν κάτι από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, στη χθεσινή συνάντησή τους στο γραφείο του στο υπουργείο. Πήραν, όμως, την κατηγορηματική δέσμευσή του ότι «παίρνει πάνω του» το θέμα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, θα συναντηθεί αυτός με τη διοίκηση της Hellenic Train τις επόμενες μέρες και θα λύσει το θέμα των κουτσουρεμένων δρομολογίων που επέβαλε η ιταλικών συμφερόντων εταιρεία πριν από δύο μήνες!

