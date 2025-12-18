«Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο

Το υπουργείο αναλαμβάνει τα έργα συντήρησης και την πίεση στην Hellenic Train για έξτρα δρομολόγια.

18 Δεκ. 2025 10:30
Pelop News

«Χειροπιαστά» δεν πήραν κάτι από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, στη χθεσινή συνάντησή τους στο γραφείο του στο υπουργείο. Πήραν, όμως, την κατηγορηματική δέσμευσή του ότι «παίρνει πάνω του» το θέμα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, θα συναντηθεί αυτός με τη διοίκηση της Hellenic Train τις επόμενες μέρες και θα λύσει το θέμα των κουτσουρεμένων δρομολογίων που επέβαλε η ιταλικών συμφερόντων εταιρεία πριν από δύο μήνες!

Την 4άδα της ομάδας κρούσης για τον Οδοντωτό αποτέλεσαν ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Φωκίων Ζαΐμης και ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Απόδειξη της βεβαιότητας που έχει ο υπουργός, και την οποία τους μετέφερε, ήταν ότι είχε διαρκώς δίπλα του τον νομικό σύμβουλο του υπουργείου, με τη σύμβαση ανά χείρας, και όλοι μαζί συμφώνησαν ότι με αιχμή του δόρατος τη σύμβαση, θα απαιτήσουν από τη Hellenic να βάλει άμεσα και τρίτο δρομολόγιο στον Οδοντωτό και αργότερα και τέταρτο.

Η είδηση, η πιο σημαντική ίσως, είναι ότι ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε τους 4 άνδρες ότι το υπουργείο, σε συνεννόηση με τον ΟΣΕ, αναλαμβάνει τα έργα συντήρησης του δικτύου, στα σημεία που υπάρχει επικινδυνότητα, ώστε να καεί κι αυτό το χαρτί που συχνά-πυκνά έβαζε και βάζει στο τραπέζι η Hellenic Train.

Kαι η δεύτερη είδηση είναι πως ο κ. Κυρανάκης υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στην απαίτηση των αχαιών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν σαφή απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα!

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε από τον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο ένα σχόλιο μετά τη συνάντηση: «Μετά από αυτή τη συνάντηση και ειδικά τις δεσμεύσεις του κ. Κυρανάκη, μπορώ να πω ότι είμαι πιο αισιόδοξος. Δεν θα βιαστώ να χαρώ, μέχρι να δούμε και έμπρακτα το αποτέλεσμα, αλλά απ’ όσα μας είπε ο υπουργός και για όσα δεσμεύτηκε απέναντί μας, νομίζω ότι κάτι θα πετύχουμε.

Αναλύσαμε στον κ. Κυρανάκη τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί το κόψιμο του τρίτου δρομολογίου στην οικονομία της περιοχής, το κατανόησε πλήρως και μας είπε ότι θα συναντηθεί άμεσα με τη διοίκηση της Jellecic Train, έχοντας δίπλα του και τον νομικό σύμβουλο του υπουργείου, για να πιέσουν ασφυκτικά την Εταιρεία να προσθέσει, σε πρώτη φάση, ένα δρομολόγιο τις καθημερινές και ένα τα σαββατοκύριακα. Τα βαγόνια είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί βάσιμα το αντίθετο. Δεν στέκεται, δηλαδή, η δικαιολογία της δήθεν συντήρησης των βαγονιών ως αιτία για το κόψιμο δρομολογίων.

Συμφώνησε και ο υπουργός ότι το τρίτο δρομολόγιο είναι απαραίτητο, και είπαμε να προταθεί να γίνει πριν νυχτώσει, αλλά σε ώρα που θα εξυπηρετεί τον κόσμο. Ετσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, με δύο δρομολόγια και με αυτές τις ώρες, δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.

Δεν υπεισήλθαμε σε λεπτομέρειες για το πρόβλημα επικινδυνότητας στο φαράγγι και τα έργα που πρέπει να γίνουν. Αυτά ανέλαβε να τα συζητήσει ο υπουργός με τον ΟΣΕ και δεσμεύτηκε πως θα τα λύσει το υπουργείο Υποδομών. Θ’ αναλάβει το υπουργείο, δηλαδή, το κόστος συντήρησης των προστατευτικών έργων. Μας είπε ότι θα επωμιστεί αυτός, το υπουργείο δηλαδή, τα έργα που είχαν πει να γίνουν με τη μελέτη για την κατολίσθηση και για τις στοές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Θα συνεννοηθεί αυτός με τον ΟΣΕ».

Σε ερώτησή μας για το αν τέθηκε χρονοδιάγραμμα στις επαφές και στις λύσεις, ο κ. Παπαδόπουλος ήταν ξεκάθαρος: «Βεβαίως και τέθηκε. Τον πιέσαμε να μας απαντήσει πριν τις γιορτές και το αποδέχθηκε, κάτι που σημαίνει πως η συνάντησή του με τη διοίκηση της Hellenic Train θα γίνει άμεσα, μπορεί Παρασκευή, το αργότερο Δευτέρα».

Φαρμάκης: «Η διάθεση του Υπουργού μας κάνει να αισιοδοξούμε»

Τελικά, κάτι έβγαλε η προ ημερών συγκέντρωση-συλλαλητήριο σε Διακοπτό και Καλάβρυτα. Η επισήμανση του Νεκτάριου Φαρμάκη μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επισήμανε μετά το ραντεβού με τον κ. Κυρανάκη: «Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Οδοντωτού ώστε το ιστορικό τρένο να συνεχίσει την μακρά και όμορφη ιστορία του, αποτελεί ζήτημα κομβικής προτεραιότητας για την Αχαΐα και για όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Στη συνάντησή μας με τον αν. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκη ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να δρομολογηθούν όλα τα αναγκαία έργα συντήρησης και θωράκισης της σιδηροδρομικής γραμμής και των άλλων υποδομών, αλλά και πλήρης δέσμευση της εταιρείας που εκτελεί το μεταφορικό έργο για πύκνωση των δρομολογίων και ανάδειξη της ιστορικής γραμμής που διασχίζει την πιο όμορφη ίσως περιοχή της Ευρώπης.

Η κατανόηση και η διάθεση που επέδειξε ο Αν. Υπουργός μάς κάνει να αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα».

