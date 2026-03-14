Παπαδόπουλος για Οδοντωτό: «Θύμα εγκατάλειψης και απαξίωσης» – Ζητά εξηγήσεις, χρονοδιάγραμμα και στήριξη για τα Καλάβρυτα

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος για την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού, κάνοντας λόγο για πολιτική συστηματικής εγκατάλειψης, αδιαφορίας και απαξίωσης.

14 Μαρ. 2026 20:12
Pelop News

Με μια δήλωση υψηλών τόνων, ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Οδοντωτό, λίγες ώρες πριν από τη σύσκεψη που συγκαλείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Παπαδόπουλος βάζει από την αρχή το θέμα σε ιστορική και πολιτική διάσταση, τονίζοντας πως «ο Οδοντωτός δεν ανέστειλε τα δρομολόγιά του σε πολέμους, σε βαριές κρίσεις, σε περιόδους σκοτεινές για τον τόπο μας» και υπογραμμίζοντας ότι τελικά αυτό συνέβη «σε μια περίοδο κανονικότητας, σύγχρονων τεχνικών μέσων και ψηφιακής διακυβέρνησης».

Στρέφοντας τα πυρά του ευθέως προς τον ΟΣΕ, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση «βαραίνει τη διοίκηση του ΟΣΕ», η οποία -όπως λέει- «θα μείνει στην ιστορία ως η διοίκηση που σταμάτησε τα δρομολόγια μιας σιδηροδρομικής γραμμής στην οποία επί 130 χρόνια δεν σημειώθηκε το παραμικρό ατύχημα και ουδέποτε κινδύνευσαν οι επιβάτες της».

Στην ίδια δήλωση, ο δήμαρχος Καλαβρύτων υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά η κορύφωση μιας πορείας που, όπως καταγγέλλει, εξελίσσεται εδώ και καιρό. «Επιβεβαιώνει αυτό που αδιάκοπα επί τουλάχιστον δύο χρόνια καταγγέλλουμε», σημειώνει, για να προσθέσει ότι ο Οδοντωτός είναι «θύμα μιας πολιτικής συστηματικής εγκατάλειψης, αδιαφορίας, απαξίωσης και τελικά δυσφήμισης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη διεθνή ακτινοβολία της διαδρομής, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν σιδηρόδρομο για τον οποίο «έρχονται επισκέπτες απ’ τα πέρατα της γης ώστε να τον διανύσουν και να τον γνωρίσουν». Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αναδείξει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο μια τοπική μεταφορική γραμμή, αλλά ένα εμβληματικό τοπόσημο με ξεχωριστή τουριστική, ιστορική και αναπτυξιακή σημασία για όλη την περιοχή.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι ο Δήμος Καλαβρύτων δεν πρόκειται να μείνει σε επίπεδο διαμαρτυρίας, αλλά θέτει από τώρα τρεις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, ζητά από τη διοίκηση του ΟΣΕ «χωρίς αοριστολογίες και προφάσεις» να τεκμηριώσει με ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε την αναστολή των δρομολογίων. Δεύτερον, απαιτεί να δοθεί «σαφές, συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα» για το πότε θα επαναλειτουργήσει η γραμμή.

Το τρίτο σημείο της παρέμβασής του έχει καθαρό οικονομικό και πολιτικό βάρος, καθώς ζητά την άμεση ενεργοποίηση σχεδίου στήριξης για την περιοχή. Όπως αναφέρει, με τη συνδρομή βουλευτών, Περιφέρειας και Επιμελητηρίων θα πρέπει η κυβέρνηση να καταρτίσει άμεσα «ένα τοπικό σχέδιο στήριξης της οικονομίας του Δήμου Καλαβρύτων», με σαφή αντισταθμιστικά μέτρα για να καλυφθούν οι απώλειες που θα υποστούν έμποροι, ξενοδόχοι, παραγωγοί, επαγγελματίες και άλλες παραγωγικές ομάδες.

Μάλιστα, ο δήμαρχος διευρύνει το πλαίσιο της ζημιάς, τονίζοντας ότι οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν μόνο σε ένα τμήμα της περιοχής, αλλά θα επηρεάσουν συνολικά τον Δήμο Καλαβρύτων και «στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες», λόγω της αναστολής των δρομολογίων και της αναμενόμενης μείωσης της επισκεψιμότητας.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Θανάσης Παπαδόπουλος επιχειρεί να μετατρέψει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας σε ξεκάθαρη πολιτική πίεση, βάζοντας στο επίκεντρο όχι μόνο την ανάγκη επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας της τοπικής οικονομίας από τις συνέπειες μιας απόφασης που, όπως υποστηρίζει, πλήττει ευθέως την εικόνα, τη λειτουργία και το μέλλον των Καλαβρύτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ