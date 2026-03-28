Παπανδρέου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Επιστρέφουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα», τόνισε

28 Μαρ. 2026 16:00
Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μια πρόταση για ριζοσπαστική, δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώρας, την οποία χαρακτήρισε ως «πλαίσιο για διάλογο για μια μεγάλη, ενωτική και νικηφόρα παράταξη».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα», τόνισε, υπενθυμίζοντας τη φράση του «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», που αποτυπώνει την επιλογή μεταξύ κοινωνίας δικαιοσύνης ή επιστροφής σε μορφές εξουσίας χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπανδρέου κατήγγειλε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η ΝΔ «είναι αποτελεσματική μόνο για τους λίγους», ενώ στους πολλούς προσφέρει φόβο και αβεβαιότητα. Επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατευθύνονται σε λίγα μεγάλα συμφέροντα, και ανέφερε παραδείγματα όπως οι Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και οι απευθείας αναθέσεις σε συμβουλευτικές εταιρείες.

Η «Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων»

Ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε την πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος, με στόχο τη ριζική δημοκρατική μετάβαση, υπό τον τίτλο «Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων», βασισμένη σε τρεις άξονες:

  • Εθνικός πλούτος και μέλλον των γενεών: Διατήρηση της δημόσιας περιουσίας, μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Θεσμό, προστασία του περιβάλλοντος και δέσμευση για μια Ευρώπη πιο δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη.
  • Κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία: Υποχρεωτική Έκθεση Κοινωνικής Ευημερίας με κάθε Προϋπολογισμό, ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας στα σχολεία, κατοικία και ενέργεια για όλους.
  • Εμβάθυνση της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή: Διαβουλευτική και συμμετοχική δημοκρατία με κληρωτές συνελεύσεις, συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, πλατφόρμες διαβούλευσης για τα νομοσχέδια, καθώς και θεσμική προστασία της κοινωνικής οικονομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέρ του κοινού καλού.

Επιπλέον, προτείνει ενίσχυση της ανεξαρτησίας και πολυφωνίας των ΜΜΕ, συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας, αποκέντρωση εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες και εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η Βίβλος Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων δεν αποτελεί κομματικό πρόγραμμα, αλλά πρόταση συνεννόησης όλων των προοδευτικών δυνάμεων, που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης στις επόμενες εκλογές.

«Η ΝΔ θα μιλήσει για σταθερότητα και ασφάλεια. Αλλά αυτή η σταθερότητα αποδυναμώνει τον πολίτη», κατέληξε, παραπέμποντας σε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, εμπνευσμένο από τον Κορνήλιο Καστοριάδη, για μια κοινωνία που συμμετέχει, διεκδικεί και νομοθετεί για τον εαυτό της.

