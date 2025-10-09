Πάτρα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα με πλήρωμα της Πυροσβεστικής, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η περιοχή παρέμεινε προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

