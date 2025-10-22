Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο

Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό σήμερα στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αιγαίου, όπου 77χρονος άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του κρατώντας κουζινομάχαιρο, ενώ βρισκόταν σε έντονα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση.

Πάτρα: 77χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του με κουζινομάχαιρο και έντονα φορτισμένος ψυχολογικά

Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε από τις Αρχές με ασφάλεια και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από περιπολικά, προκειμένου ακολούθως να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

