Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο
Παραλήφθηκε από τις Αρχές με ασφάλεια και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό σήμερα στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αιγαίου, όπου 77χρονος άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του κρατώντας κουζινομάχαιρο, ενώ βρισκόταν σε έντονα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση.
Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε από τις Αρχές με ασφάλεια και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από περιπολικά, προκειμένου ακολούθως να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
