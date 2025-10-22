Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο

Παραλήφθηκε από τις Αρχές με ασφάλεια και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο
22 Οκτ. 2025 21:56
Pelop News

Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό σήμερα στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αιγαίου, όπου 77χρονος άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του κρατώντας κουζινομάχαιρο, ενώ βρισκόταν σε έντονα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση.

Πάτρα: 77χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του με κουζινομάχαιρο και έντονα φορτισμένος ψυχολογικά

Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε από τις Αρχές με ασφάλεια και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από περιπολικά, προκειμένου ακολούθως να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Άνοια: Γιατρειά δεν υπάρχει, αλλά αυτό είναι το μυστικό για να την καθυστερήσετε!
23:29 Όταν «μιλά» ο σκύλος σας με τη στάση του στον ύπνο
22:58 Γαβαλάς: Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας, διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου, αλλά τους πρώτους μήνες δεν γέλασα στη φυλακή
22:49 Γαλλία: Ζευγάρι κατηγορείται ότι κρατούσε 5 χρόνια 45χρονη κλειδωμένη σε γκαράζ! ΒΙΝΤΕΟ
22:40 Ανόβερο: Συμπλοκή με πυροβολισμούς, έναν νεκρό και τραυματίες!
22:33 Υγειονομική «βόμβα» με τρόφιμα που περιέχουν μόλυβδο
22:26 Ολυμπιακός: Το μεγάλο «κόλπο» με τον Σπένσερ Ντινγουίντι ΒΙΝΤΕΟ
22:17 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:13 Αυτός είναι ο 47χρονος που εξαφανίστηκε στην Κυψέλη
22:02 Πρώτη ήττα για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League
21:56 Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο
21:50 Πάτρα: 77χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του με κουζινομάχαιρο και έντονα φορτισμένος ψυχολογικά
21:38 «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ» συγκλονίζει ο παππούς της 16χρονης
21:22 Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε, πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»
21:19 Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ
21:09 Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία
21:00 Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025
20:47 Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
20:39 «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»
20:29 Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ