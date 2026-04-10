Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας στην Πάτρα, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Όπως προέκυψε, η πινακίδα είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
10 Απρ. 2026 12:15
Pelop News

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν το απόγευμα της προχθεσινής ημέρας στην Πάτρα έναν αλλοδαπό άνδρα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η πινακίδα της μοτοσικλέτας δεν έλειπε τυχαία, αλλά είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Παρά την αφαίρεσή της, ο οδηγός συνέχισε να κυκλοφορεί με το δίκυκλο, κάτι που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Τροχαίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Έλεγχος της Τροχαίας στην Πάτρα

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιεί η Τροχαία Πατρών για την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και τον εντοπισμό παραβάσεων στους δρόμους της πόλης. Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους, οι αστυνομικοί σταμάτησαν τη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στην εξακρίβωση των στοιχείων του οδηγού και του οχήματος.

Από τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο δεν έφερε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, παρότι αυτή είχε ήδη αφαιρεθεί από τις αρχές σε παλαιότερο χρόνο. Το στοιχείο αυτό αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού.

Η παράβαση και η σύλληψη

Η κυκλοφορία οχήματος χωρίς την προβλεπόμενη πινακίδα συνιστά σοβαρή τροχονομική παράβαση, ιδιαίτερα όταν η αφαίρεσή της έχει γίνει από τις αρχές στο πλαίσιο προηγούμενης παράβασης ή διοικητικού μέτρου. Στην περίπτωση αυτή, ο άνδρας βρέθηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα που δεν έφερε το βασικό στοιχείο αναγνώρισης του οχήματος, κάτι που κινητοποίησε άμεσα την Τροχαία.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ ο συλληφθείς βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που προβλέπει η νομοθεσία. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις υποθέσεις τροχονομικών παραβάσεων που εντοπίζονται καθημερινά από τις αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στους δρόμους

Οι έλεγχοι της Τροχαίας Πατρών συνεχίζονται με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι αστυνομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και σε περιπτώσεις όπου αγνοούνται διοικητικά μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ξανά τον ρόλο των τροχονομικών ελέγχων στην καθημερινή επιτήρηση του οδικού δικτύου και στην καταγραφή παραβάσεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων εκτός των προβλεπόμενων όρων.

