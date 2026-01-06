Πάτρα: Είδαμε την απολαυστική παράσταση «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς» 

Υπό τον ιντριγκαδόρικο τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς», ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας δημιούργησε μια θεατρική παράσταση γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον ίδιο -μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία που ισορροπεί ευφυώς ανάμεσα στο γέλιο και το υπαρξιακό βάθος.

Κεντρικός άξονας του έργου, μια ελληνική οικογένεια, με όλες τις ιδιαιτερότητες, εντάσεις και σιωπές που χαρακτηρίζουν όλες τις οικογένειες. Με τη διαφορά ότι η συγκεκριμένη βιώνει κάτι αλλόκοτο: ο πατέρας (Γιώργης Βασιλόπουλος), άρτι κηδευμένος, επιστρέφει στο σπίτι. Δεν είναι φάντασμα ούτε αποκύημα της φαντασίας, είναι κάτι σαν ζόμπι, με ρομποτικές κινήσεις -μια παρουσία τρομακτική αλλά και αποκαλυπτική για τις γυναίκες της ζωής του.

Τη σύζυγό του, (Νίκη Καρακώστα), που ξεφλουδίζει μανιωδώς λάχανο κάτω από το τρεχούμενο νερό για να φτιάξει λαχανοντολμάδες –εμμονική με το μαγείρεμα, αλλά και με την ιδέα ότι οι γυναίκες οφείλουν να υποχωρούν. Τις δύο κόρες του (Γεωργία Ηλιοπούλου, Δώρα Τσάγκα), ατυχήσασες στις επιλογές των συντρόφων τους και την 20χρονη εγγονή του (Κατερίνα Καϊμά), με «ένα λυγισμένο κλαράκι για καρδιά», κολλημένη στο κινητό της.

Το αιφνιδιαστικό και ανεξήγητο «ξύπνημα» του πατέρα γίνεται αφορμή για να ξεδιπλωθούν οι σχέσεις του με την καθεμιά τους. Καταχωνιασμένοι φόβοι-τραύματα των θυγατέρων, αποσιωπημένα παράπονα της συζύγου, σκοτεινές ενασχολήσεις του ίδιου έρχονται στην επιφάνεια. Μόνο η εγγονή έχει να θυμάται το γέλιο του παππού της -επικάλυψη, ωστόσο, βαθιάς θλίψης.

Τι ζητά, άραγε, ο νεκρός πατέρας -μονίμως απών όσο ζούσε- επιστρέφοντας σε ένα σπίτι γεμάτο με αγαλματάκια;

Η εμπνευσμένη πένα του Τηλέμαχου Τσαρδάκα χειρίζεται δεξιοτεχνικά μια κατεξοχήν δραματική συνθήκη, που σε μη έμπειρα χέρια εμπεριέχει το ρίσκο να απωθήσει ή να ξενίσει. Ξεκινά με γοερό κλάμα, για να «σκάψει» βαθιά, στη συνέχεια, -έχει σημασία το ρήμα- στις οικογενειακές σχέσεις και στα «στραβά» της κοινωνίας, να κλιμακώσει εντυπωσιακά την πλοκή και να καταλήξει στο άκρατο γέλιο. Ενας αντικατοπτρισμός της ίδιας της ζωής.

Οι πέντε ηθοποιοί λειτουργούν σαν σφιχτοδεμένη γροθιά, υπό την ευφάνταστη σκηνοθεσία του Τσαρδάκα, ερμηνεύοντας απολαυστικά τους ρόλους τους, με την, επιλεγμένη από τον ίδιο, νοσταλγική μουσική να ενσωματώνεται αρμονικά στην παράσταση και την κινησιολογία της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου, όπως και τη σκηνογραφία -σε συνεργασία Τσαρδάκα και Μαρίας Βασιλάκη- να προσθέτουν ακόμη ένα συν στο τελικό αποτέλεσμα.

Το συναίσθημα με το οποίο αναχωρεί ο θεατής από το θέατρο «act»; Πληρότητα –το ζητούμενο κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας.

*Επόμενες παραστάσεις: Παρασκευή 9, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

