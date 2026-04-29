Πάτρα: Εκδήλωση για τη γυναίκα που ηγείται, δημιουργεί και αντέχει από τον Όμιλο «Δανιηλίς»

Η γυναικεία ηγεσία, όχι ως αφηρημένη έννοια αλλά ως καθημερινή πράξη ευθύνης, προσφοράς και αντοχής, βρίσκεται στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώνει στην Πάτρα ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών «Δανιηλίς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, και φέρει τον τίτλο: «Γυναίκα ηγέτης, μητέρα, επαγγελματίας, δημιουργός προοπτικής – Από τη φροντίδα, στην ευθύνη και την ηγεσία».

Πρόκειται για μια βραδιά που επιχειρεί να φωτίσει πολλές διαφορετικές όψεις της γυναικείας παρουσίας στη δημόσια και ιδιωτική ζωή. Από τη μητρότητα και την προσωπική δοκιμασία μέχρι τη δημιουργία, την ανθεκτικότητα και την κοινωνική προσφορά, το πρόγραμμα αναδεικνύει εμπειρίες που συνδέονται με την ευθύνη, τη δύναμη και τη δυνατότητα μιας γυναίκας να ανοίγει δρόμους, ακόμη και μέσα από δύσκολες συνθήκες.

Βιωματικές ομιλίες με επίκεντρο τη δύναμη της γυναίκας

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 19:00 με την προσέλευση του κοινού, ενώ στις 19:10 θα γίνει η εισαγωγική τοποθέτηση από την Αγγελική Κολλυροπούλου, με θέμα «Η ηγεσία της γυναίκας ξεκινά από την ευθύνη».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι βιωματικές ομιλίες:

στις 19:20, η Τασία Μανωλοπούλου θα μιλήσει με θέμα «Η μητρότητα ως ευθύνη και καθημερινή ηγεσία»

στις 19:35, η Αγγελική Στεφανάκη θα αναφερθεί στη δύναμη της γυναίκας μέσα από την εμπειρία της ασθένειας και της αλληλεγγύης

στις 19:50, η Χαρά Αναστασοπούλου θα αναπτύξει το θέμα «Ηγεσία ζωής: από την προσωπική πρόκληση στη δημιουργία προοπτικής»

στις 20:05, η Ιουλία Συροκώστα-Σταθοπούλου θα μιλήσει με τίτλο «Ζώντας και δημιουργώντας με δύναμη – όταν η ζωή δοκιμάζει, η θέληση οδηγεί»

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να δώσουν προσωπικό τόνο στην εκδήλωση, καθώς δεν κινούνται μόνο στο επίπεδο της θεωρίας, αλλά βασίζονται σε εμπειρίες ζωής που συνομιλούν με τη σημερινή πραγματικότητα πολλών γυναικών.

Τιμητικές διακρίσεις σε γυναίκες με ξεχωριστό αποτύπωμα

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αποτελεί και η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε γυναίκες που, μέσα από την πορεία και την προσφορά τους, αποτελούν σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης.

Η κεντρική τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί στην Ιουλία Συροκώστα-Σταθοπούλου, ενώ ειδική τιμητική μνεία θα αποδοθεί στην Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου.

Η επιλογή να συνδυαστούν οι ομιλίες με τις βραβεύσεις δίνει στην εκδήλωση χαρακτήρα ουσιαστικής αναγνώρισης, αλλά και δημόσιας ανάδειξης γυναικών που δεν περιορίστηκαν σε έναν μόνο ρόλο, αλλά έδωσαν περιεχόμενο στην έννοια της ευθύνης, της επιμονής και της δημιουργίας προοπτικής.

Υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωτοβουλία και αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά στο δημόσιο πεδίο ο διάλογος γύρω από τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, την οικογένεια, την εργασία και την ηγεσία.

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τη γυναικεία παρουσία σε καίριους ρόλους παραμένει ανοιχτή και επίκαιρη, η εκδήλωση του Ομίλου «Δανιηλίς» επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι αληθινές ιστορίες, υπαρκτά παραδείγματα και πρόσωπα που κουβαλούν εμπειρία, αξιοπρέπεια και δύναμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



