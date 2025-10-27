Πάτρα: Έκλεψε και ξαναγύρισε – Διπλή ληστρική κλοπή σε σούπερ μάρκετ στα Προσφυγικά

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος προχώρησε σε δύο διαδοχικές κλοπές σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση σε υπαλλήλους και καταναλωτές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο δράστης μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε αρχικά προς το ταμείο, προφανώς με σκοπό να αποσπάσει χρήματα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την πράξη του, με αποτέλεσμα να αρπάξει τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών από τα ράφια και να τραπεί σε φυγή. Οι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον σταματήσουν, όμως εκείνος αντέδρασε έντονα και κατάφερε να διαφύγει.

Στη συνέχεια πήγε σε κοντινό καφενείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει τα κλοπιμαία. Οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν ότι τα μπουκάλια ήταν προϊόν κλοπής και του τα αφαίρεσαν, με σκοπό να επιστραφούν στο κατάστημα. Ο άνδρας δεν πτοήθηκε. Επέστρεψε εκ νέου στο ίδιο σούπερ μάρκετ και αυτή τη φορά άρπαξε άλλες τέσσερις φιάλες ποτών, αποχωρώντας πριν προλάβουν οι εργαζόμενοι να τον ακινητοποιήσουν. Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ειδικότερα, το 2002 είχε διαπράξει ληστεία σε σούπερ μάρκετ, ενώ διαπιστώθηκε πως και στις 18 Οκτωβρίου είχε επιχειρήσει ξανά να κλέψει από το ίδιο κατάστημα στα Προσφυγικά.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες στην περιοχή.

