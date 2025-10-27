Πάτρα: Έκλεψε και ξαναγύρισε – Διπλή ληστρική κλοπή σε σούπερ μάρκετ στα Προσφυγικά

Δύο διαδοχικές κλοπές σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα πραγματοποίησε ο δράστης, προκαλώντας αναστάτωση σε υπαλλήλους και καταναλωτές.

Πάτρα: Έκλεψε και ξαναγύρισε - Διπλή ληστρική κλοπή σε σούπερ μάρκετ στα Προσφυγικά
27 Οκτ. 2025 9:45
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος προχώρησε σε δύο διαδοχικές κλοπές σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση σε υπαλλήλους και καταναλωτές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο δράστης μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε αρχικά προς το ταμείο, προφανώς με σκοπό να αποσπάσει χρήματα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την πράξη του, με αποτέλεσμα να αρπάξει τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών από τα ράφια και να τραπεί σε φυγή. Οι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον σταματήσουν, όμως εκείνος αντέδρασε έντονα και κατάφερε να διαφύγει.

Στη συνέχεια πήγε σε κοντινό καφενείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει τα κλοπιμαία. Οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν ότι τα μπουκάλια ήταν προϊόν κλοπής και του τα αφαίρεσαν, με σκοπό να επιστραφούν στο κατάστημα. Ο άνδρας δεν πτοήθηκε. Επέστρεψε εκ νέου στο ίδιο σούπερ μάρκετ και αυτή τη φορά άρπαξε άλλες τέσσερις φιάλες ποτών, αποχωρώντας πριν προλάβουν οι εργαζόμενοι να τον ακινητοποιήσουν. Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ειδικότερα, το 2002 είχε διαπράξει ληστεία σε σούπερ μάρκετ, ενώ διαπιστώθηκε πως και στις 18 Οκτωβρίου είχε επιχειρήσει ξανά να κλέψει από το ίδιο κατάστημα στα Προσφυγικά.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες στην περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ