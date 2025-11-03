Πάτρα: Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου την Πέμπτη 6/11

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, δεν θα είναι διαθέσιμες για τους χρήτσες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, λόγω συντήρησης.

Δημαρχείο
03 Νοέ. 2025 10:55
Pelop News

Την προσεχή Πέμπτη 6/11/ 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 11 το πρωί δεν θα είναι διαθέσιμες οι διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές, καθώς και η ηλεκτρονική πύλη www.epatras.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Οπως αναφέρεται: «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθής λειτουργίας των εφαρμογών και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ενδέχεται κάποιες εφαρμογές να παρουσιάσουν επιπλέον καθυστέρηση για την κανονική τους λειτουργία.

Αναμένεται να επηρεαστούν και τα γκισέ σε Πρωτόκολλο, Ταμείο, Έσοδα, κατά τις ανωτέρω ώρες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:01 Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων
11:00 Πιάστηκε η σπείρα των «μανάβηδων»: Επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών σε Μέγαρα και Βοιωτία
10:58 Nouvelle Vague: Ερωτική επιστολή στο Νέο Κύμα
10:56 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη
10:55 Πάτρα: Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου την Πέμπτη 6/11
10:50 Η Τζενιφερ Ανιστον ευχήθηκε στον Τζιμ Κέρτις
10:47 Ιόνια Οδός: Από την Τρίτη 4/11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση διοδίων
10:45 Σταθεροποιείται ο χρυσός στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά
10:40 Πάτρα: Η προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Θυσία» ΦΩΤΟ
10:33 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Προτάσεις για την επιδότηση μηνιαίας κάρτας μετακίνησης φοιτητών
10:30 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κίνα: Έναρξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Μηχανικών με 200 φοιτητές ΦΩΤΟ
10:26 Τι είπε ο Τραμπ για το σενάριο πολέμου με την Βενεζουέλα
10:25 Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Σκιαδαρέση με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ
10:18 Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση
10:17 Που θα δείτε την μονομαχία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ
10:16 Ωρα Πατρών: Η δημοτική αρχή διχάζει την πόλη
10:10 Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Δίκη Καμπανού: Τι λέει ο πατέρας του Άλκη για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια
9:54 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ