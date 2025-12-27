Πάτρα: Γιατί όχι ο σταθμός στον Άγιο Διονύσιο;

Μία διαφορετική πρόταση για το πλάνο που παρουσίασε πρόσφατα στην Πάτρα για το τρένο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, κατέθεσε στην «Π» ο τελειόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και πιστοποιημένος εθελοντής στη Πολιτική Προστασία, Παναγιώτης Ντίνης.

Ο λόγος για τη μελέτη του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (Code Patras 2015), η οποία σύμφωνα με τον Π. Ντίνη: «Θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία κεντρικού σταθμού στον Αγιο Διονύσιο, δίπλα σε ΚΤΕΛ και κρουαζιέρα». Οπως αναφέρει ο νεαρός συμπολίτης: «Η κυβέρνηση στην προσπάθεια να συμβιβαστεί με τις φαραωνικές απαιτήσεις του Δήμου, αγνοεί εξ ολοκλήρου τη μελέτη κι αντιπροτείνει μία λύση που αναγκάζει κάθε φοιτητή-ταξιδιώτη να κάνει μετεπιβίβαση στη Κανελλοπούλου προτού φτάσει Πάτρα-Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα αχρηστεύει εντελώς το οικόπεδο-φιλέτο του Αγίου Διονυσίου, προτείνοντας να δημιουργηθεί η είσοδος του εμπορικού τρένου στο τούνελ. Η μελέτη Code Patras 2015 είναι ο πιο ρεαλιστικός σχεδιασμός που έχει προταθεί ποτέ για το τρένο. Είναι σύμπραξη των Πανεπιστημίων Ζυρίχης-Πατρών-Μετσόβιου και παρότι δεν συμμετείχα άμεσα στην ερευνητική ομάδα, οφείλω ως μηχανικός να στηρίζω τέτοιες προσπάθειες, αφού αποτελούν τεκμηριωμένη βάση για τον δημόσιο διάλογο».

Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής διαπιστώσεις:

• Η δημιουργία Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού στον Αγιο Διονύσιο εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό κι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας για τη νέα γραμμή, τόσο στις τοπικές, όσο και στις υπεραστικές μεταφορές.

• Ο Αγιος Διονύσιος μπορεί να αποτελέσει έναν πλήρη συγκοινωνιακό κόμβο σε συνδυασμό με την ύπαρξη ΚΤΕΛ, Κρουαζιέρας και μελλοντικά υδατοδρομίου και Mega Yacht Μαρίνας.

• Ενας σύγχρονος κεντρικός σταθμός στην καρδιά της πόλης, εκτός από μεταφορικό έργο, συγκεντρώνει εμπορικές χρήσεις, αναζωογονεί το αστικό περιβάλλον και τελικά εξυπηρετεί στη δημιουργία θετικής εικόνας για τον σιδηρόδρομο και την απώτερη ενσωμάτωσή του στη λειτουργία της πόλης.

• Εξετάζεται η επιφανειακή διέλευση με μονή γραμμή στον σφιχτό αστικό ιστό στο τμήμα Μποζαΐτικα-Αγιος Διονύσιος (3χλμ.). Η μονή γραμμή, έναντι διπλής, ενσωματώνεται καλύτερα στην πόλη κι αφήνει περιθώρια δημιουργίας παράλληλου «πράσινου διαδρόμου» και παράπλευρων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.

• Η μονή γραμμή μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 12 διελεύσεις συρμών ανά ώρα, αποτελώντας μία οικονομική λύση στις απαιτήσεις του Δήμου Πατρέων για πράσινη ανάπλαση, χωρίς να περιορίζεται η χωρητικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου.

• Ο προτεινόμενος σχεδιασμός επιτρέπει μελλοντικές παρεμβάσεις, εφόσον το επιτρέψουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αυτά τα τελευταία βέβαια -για την ακρίβεια η έλλειψή τους- ενδεχομένως να αποτελούν και το πιο δυνατό αντεπιχείρημα στην παραπάνω μελέτη.

