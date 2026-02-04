Πάτρα: «Η Κανάρη δεν είναι πεζόδρομος;» – Καταγγελία αναγνώστη που ταλαιπωρήθηκε

Ταλαιπωρήθηκε χθες το πρωί, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει συγγενικό του πρόσωπο που είναι ΑμΕΑ και το οποίο χρειάστηκε να μεταβεί σε Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο στο συγκεκριμένο σημείο.

04 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

«Η οδός Κανάρη έγινε πεζόδρομος για να εξυπηρετεί τους πολίτες κι όχι για να είναι χώρος στάθμευσης οχημάτων. Γράψτε κάτι!». Η προτροπή-καταγγελία έγινε από αναγνώστη της «Π», ο οποίος ταλαιπωρήθηκε χθες το πρωί, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει συγγενικό του πρόσωπο που είναι ΑμΕΑ και το οποίο χρειάστηκε να μεταβεί σε Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο στο συγκεκριμένο σημείο.

«Προσπαθήσαμε να βγούμε από τη διπλανή πόρτα από το Κέντρο και η έξοδος ήταν μισοκλεισμένη από φορτηγάκι», κατήγγειλε ο Γ.Α. και πρόσθεσε τα εξής: «Επειδή έκανα παρατήρηση στον οδηγό του βαν, αυτός γύρισε και μου είπε ότι υπάρχει και άλλη πόρτα για να βγούμε. Δυστυχώς, παρότι καλέσαμε την Αστυνομία, μια ώρα μετά δεν είχε έρθει κανείς και αναγκαστικά φύγαμε. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη και μόνο συναισθήματα οργής και απογοήτευσης προκαλεί. Αυτή είναι η εικόνα της πόλης μας; Με έργα που γίνονται υποτίθεται για τους πεζούς, αλλά τελικά βολεύουν τα βανάκια και τα δίκυκλα; Με την οδό Κανάρη να έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πάρκινγκ για να εξυπηρετεί μόνον όσους έχουν τις εργασίες τους εκεί;

Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί η ΕΛΑΣ και η Τροχαία να είχαν άλλες προτεραιότητες εκείνη την ώρα. Πού είναι, όμως, η Δημοτική Αστυνομία; Γιατί την κατήργησε η δημοτική αρχή; Ετσι καταπολεμούν την οδηγική παραβατικότητα;».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
