Πάτρα: Η Πισπιρίγκου «πρωταγωνίστρια» σε σειρά του Κοκκινόπουλου, η αντίδρασή της

Η υπόθεση των διαδοχικών θανάτων των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, στην Πάτρα, που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, με τη μητέρα να έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε τρεις ισόβια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναμένεται να γίνει τηλεοπτική σειρά, με σκηνοθέτη τον Πάνο Κοκκινόπουλο.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της καταδικασθείσας, Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία μέσα από τη φυλακή, μέσω της συνηγόρου της, εξέφρασε την οργή της.

«Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι έκανε αυτές τις πράξεις. Είναι πρωτόδικα καταδικασμένη, αλλά έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έχω την πεποίθηση ότι η απόφαση θα ανατραπεί σε δεύτερο βαθμό», ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή.

Η συνήγορος κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι αντλεί έμπνευση από μια υπόθεση που δεν έχει τελεσιδικήσει, κάτι που – όπως είπε – δεν είχε συμβεί σε άλλες σειρές του. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κ. Παπαληγούρα θα παίξει μια μητέρα που αφήνεται το υπονοούμενο ότι δολοφονεί τα παιδιά της, αλλά δεν θα καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για την εντολέα μου», σημείωσε.

«Θα το πω ξεκάθαρα. Ακόμα κι αν γραφτεί στην αρχή του επεισοδίου ότι όποια ομοιότητα με πρόσωπα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία νομική σημασία. Αν έχουμε ενδείξεις ότι θα γίνει η σειρά, θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσουμε την προβολή της», πρόσθεσε η δικηγόρος της Πισπιρίγκου.

