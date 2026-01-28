Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!

Στην επικαιρότητα έχει έρθει στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες μία πολύ ιδιαίτερη και σοβαρή καταγγελία, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα όπως κατήγγειλε 25χρονος η μητέρα του φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της από 33χρονο άνδρα.

Το περιστατικό όπως αναφέρεται στην καταγγελία έγινε σήμερα (28/1/2026) τα ξημερώματα. Τότε ο φερόμενος δράστης μετέβη στο σπίτι της 53χρονης γυναίκας και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι. Με το που του άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε, ασκώντας σωματική βία, και ακολούθως ναπροέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την πλευρά των Αρχών γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

