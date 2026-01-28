Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!

Η Αστυνομία αναζητά τον φερόμενο ως δράστη

Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
28 Ιαν. 2026 21:09
Pelop News

Στην επικαιρότητα έχει έρθει στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες μία πολύ ιδιαίτερη και σοβαρή καταγγελία, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές.

«Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια

Συγκεκριμένα όπως κατήγγειλε 25χρονος η μητέρα του φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της από 33χρονο άνδρα.

Το περιστατικό όπως αναφέρεται στην καταγγελία έγινε σήμερα (28/1/2026) τα ξημερώματα. Τότε ο φερόμενος δράστης μετέβη στο σπίτι της 53χρονης γυναίκας και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι. Με το που του άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε, ασκώντας σωματική βία, και ακολούθως ναπροέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την πλευρά των Αρχών γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ