Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών

Δύο ώρες μετά την κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα το τελευταίο αντίο στη 17χρονη – Βαρύ πένθος για την τοπική κοινωνία

Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών
27 Ιαν. 2026 15:39
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Δύο μόλις ώρες νωρίτερα, συγγενείς και φίλοι είχαν αποχαιρετήσει τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, ο οποίος επίσης έπεσε θύμα του ίδιου τραγικού τροχαίου, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία για την Αγγελική τελέστηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών, παρουσία της οικογένειας, συγγενών και φίλων, που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.

Η ταφή της 17χρονης πραγματοποιείται στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών, ενώ το σοκ από την απώλεια των δύο νέων παιδιών παραμένει έντονο στην Πάτρα, με τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος να παραμένουν ανοιχτά.

