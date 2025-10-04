Πάτρα: Κηδεύεται ο Ανδρέας Αποσκίτης – Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η Πάτρα αποχαιρετά τον Ανδρέα Αποσκίτη.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ναό των Αγγέλων, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της πόλης.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί όσους επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Με τη γενναία απόφαση της οικογένειάς του να δωρίσει τα όργανά του, χάρισε ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Ενεργός πολίτης και ψυχή της διαδικτυακής ομάδας «Πάτρα, αυτά που δε λέγονται», καυτηρίαζε με πάθος τα κακώς κείμενα της πόλης, καταγράφοντας προβλήματα σε κάθε γειτονιά και κινητοποιώντας τους πολίτες να αναδείξουν ζητήματα και να διεκδικήσουν λύσεις. Η δράση του αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πληροφοριών και για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς υπήρξε από τους πιο επίμονους και αποκαλυπτικούς ερασιτέχνες ρεπόρτερ της Πάτρας.

Ο Ανδρέας δεν περιοριζόταν στην κριτική, αλλά αναλάμβανε και προσωπική δράση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη παρέμβασή του με την απόχη στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, γεμάτο σκουπίδια, για να αφυπνίσει την κοινή γνώμη και να προτρέψει τις αρχές σε ενέργειες.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία της Πάτρας. Όμως η προσφορά, η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωσή του στην πόλη θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων.

