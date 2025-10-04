Πάτρα: Κηδεύεται ο Ανδρέας Αποσκίτης – Η επιθυμία της οικογένειας

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ναό των Αγγέλων, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της πόλης.

Πάτρα: Κηδεύεται ο Ανδρέας Αποσκίτης - Η επιθυμία της οικογένειας
04 Οκτ. 2025 9:02
Pelop News

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η Πάτρα αποχαιρετά τον Ανδρέα Αποσκίτη.
Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ναό των Αγγέλων, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της πόλης.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί όσους επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Με τη γενναία απόφαση της οικογένειάς του να δωρίσει τα όργανά του, χάρισε ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Ενεργός πολίτης και ψυχή της διαδικτυακής ομάδας «Πάτρα, αυτά που δε λέγονται», καυτηρίαζε με πάθος τα κακώς κείμενα της πόλης, καταγράφοντας προβλήματα σε κάθε γειτονιά και κινητοποιώντας τους πολίτες να αναδείξουν ζητήματα και να διεκδικήσουν λύσεις. Η δράση του αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πληροφοριών και για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς υπήρξε από τους πιο επίμονους και αποκαλυπτικούς ερασιτέχνες ρεπόρτερ της Πάτρας.

Ο Ανδρέας δεν περιοριζόταν στην κριτική, αλλά αναλάμβανε και προσωπική δράση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη παρέμβασή του με την απόχη στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, γεμάτο σκουπίδια, για να αφυπνίσει την κοινή γνώμη και να προτρέψει τις αρχές σε ενέργειες.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία της Πάτρας. Όμως η προσφορά, η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωσή του στην πόλη θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:14 Sean «Diddy» Combs: Σε φυλάκιση 50 μηνών για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία
9:11 Αργυρούπολη: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή – Δύο νεκροί τα ξημερώματα
9:02 Πάτρα: Κηδεύεται ο Ανδρέας Αποσκίτης – Η επιθυμία της οικογένειας
9:00 Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις – Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX
8:56 Το Ισραήλ σταματά τις πολεμικές επιχειρήσεις μετά τo μήνυμα Τραμπ – Η συμφωνία με τη Χαμάς
23:56 Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL
23:42 Ο Παναθηναϊκός την «πάτησε» από τη Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Η Gaga θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Μάικλ Πολάνσκι! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Πότε θα πρέπει να ανησυχείτε για τους πόνους στα πόδια;
22:55 Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ – Απελευθερώνει τους ομήρους εντός 72 ωρών
22:55 Πέθανε ο θρυλικός Γρηγόρης Καψάλης ΒΙΝΤΕΟ
22:45 Πρώην της Παναχαϊκής κάνει στον πάγκο της Νότιγχαμ το χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία 100 χρόνια!
22:37 Δεμένικα: Άμεση παρέμβαση καθαρισμού στον ποταμό Ξηροπόταμο
22:31 Τουρκία: Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών
22:21 Πάτρα:Εκτός υπηρεσίας ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε τροχαίο
22:11 «Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη», συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα
22:01 Αλέξης Τσίπρας: «Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία»!
21:48 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά»
21:42 Βρετανία: Για το φρικιαστικό έγκλημα ποινή φυλάκισης 20 ετών
21:30 Τουρκική μαφία: Επιχείρηση και συλλήψεις στην Αττική, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ