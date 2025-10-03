Πάτρα: Κλειστό το ΚΕΠ Μεσσάτιδας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου

03 Οκτ. 2025 13:49
Pelop News

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Δευτέρα και Τρίτη, 6 και 7 Οκτωβρίου.

Για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των ΚΕΠ Πάτρας, Βραχνεΐκων και στα ΚΕΠ Παραλίας, και Ρίου (στα δύο τελευταία μόνο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου διότι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου κλείνουν για ανακαίνιση) καθώς στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

 
