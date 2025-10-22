Πάτρα: Ο Γιώργος Παπανδρέου σήμερα σε ημερίδα για την αξιοπιστία της ενημέρωσης

Ημερίδα για τη αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News διοργανώνει το Iδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

22 Οκτ. 2025 9:20
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου, θα βρεθεί στην Πάτρα, σήμερα Τετάρτη 22/10/2025,  στο πλαίσιο της της ημερίδας «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News» που διοργανώνει το Iδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  στις 18:00, στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος). Την έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο κ. Παπανδρέου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ενημέρωση, την δημοκρατία και την πολιτική συνοχή, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης της πληροφορίας από τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστεί έκθεση παλιών φύλλων εφημερίδων από το αρχείο του Μουσείο Τύπου, με θέμα: «Η εκλογική συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα από το 1961 έως το 1981».

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
