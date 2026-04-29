Πάτρα: Οι «Δευτέρες στο Ωδείο» περνούν στο «Κράμα» με το Enodia Ensemble και το «Five Rings»

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Δευτέρες στο Ωδείο…» αλλάζει αυτή τη φορά σκηνικό και μεταφέρεται εκτός του καθιερωμένου της χώρου, για μια συναυλία που υπόσχεται μια διαφορετική μουσική εμπειρία στην Πάτρα.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 20:30, η δράση φιλοξενείται στον χώρο Τεχνών «Κράμα», στην οδό Ευμήλου 6, όπου το Enodia Ensemble θα παρουσιάσει τη συναυλία με τίτλο «Five Rings». Πρόκειται για μια παράσταση που επιχειρεί να φέρει κοντά τον μουσικό στοχασμό, τον αυτοσχεδιασμό και την εσωτερική κίνηση του ήχου, σε μια σκηνική συνθήκη που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Μια μουσική συνάντηση ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό

Το σχήμα αποτελείται από τον κλαρινετίστα Σταμάτη Δελλαπόρτα, τον συνθέτη και κιθαρίστα Θανάση Κουμεντέρη και τον Γιάννη Νοταρά στα ντραμς και τα κρουστά.

Οι τρεις μουσικοί κινούνται σε ένα πεδίο όπου η σύνθεση συναντά τον αυτοσχεδιασμό, η παράδοση συνομιλεί με τη σύγχρονη έκφραση και ο ήχος αποκτά ίση σχέση με τη σιωπή. Αυτή ακριβώς η διαρκής μετατόπιση και η εσωτερική ένταση ανάμεσα στο δομημένο και το αυθόρμητο είναι που καθορίζει και το στίγμα της συναυλίας.

Το «Five Rings» δεν προτείνεται απλώς ως μια μουσική παράσταση, αλλά ως μια διαδικασία εξερεύνησης. Ένα άκουσμα που δεν μένει μόνο στη μελωδία ή στη μορφή, αλλά αναζητεί περάσματα, αλλαγές κατάστασης και μικρές εσωτερικές μεταμορφώσεις.

Η έμπνευση από τον Μιγιαμότο Μουσάσι

Στο κέντρο της ιδέας βρίσκεται η φιλοσοφία του Ιάπωνα ξιφομάχου Μιγιαμότο Μουσάσι, όπως αυτή αναπτύσσεται στο γνωστό σύγγραμμά του «Το Βιβλίο των Πέντε Κύκλων».

Η μουσική πρόταση του Enodia Ensemble αντλεί έμπνευση από τις πέντε στοιχειακές καταστάσεις που περιγράφονται εκεί: Γη, Νερό, Φωτιά, Άνεμος και Κενό. Όχι ως άκαμπτες ή αφηρημένες έννοιες, αλλά ως μεταβαλλόμενες συνθήκες, ως πεδία μετάβασης μέσα στα οποία ο ήχος γεννιέται, εξελίσσεται και τελικά χάνεται.

Μέσα από αυτή τη λογική, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται βασικό εκφραστικό μέσο. Δεν λειτουργεί ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως η ίδια η διαδικασία μέσα από την οποία οι πέντε αυτές καταστάσεις αποκτούν μορφή και κίνηση επί σκηνής.

Σύμπραξη μουσικής και εικόνας

Στο πλαίσιο της ελεύθερης αυτοσχεδιαστικής προσέγγισης και της συνομιλίας της μουσικής με άλλες μορφές τέχνης, το Enodia Ensemble συνεργάζεται στην παράσταση με τον εικονογράφο Νίκο Μπράτο.

Ο Νίκος Μπράτος, γεννημένος το 1997 και μεγαλωμένος στην Κέρκυρα, είναι απόφοιτος του τμήματος σκίτσο – κόμικς – cartoon του ΑΚΤΟ από το 2018 και κάτοχος Master of Arts in Design. Η παρουσία του προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στην εμπειρία της βραδιάς, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα.

Μια διαφορετική στάση των «Δευτέρων στο Ωδείο»

Η συγκεκριμένη συναυλία δίνει και ένα ιδιαίτερο στίγμα στην πορεία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο…», καθώς ανοίγει ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των καλλιτεχνικών συναντήσεων που προτείνει το Δημοτικό Ωδείο Πατρών.

Μεταφέροντας τη δράση στο «Κράμα» και επιλέγοντας ένα σχήμα που πειραματίζεται με τη φόρμα, το ελεύθερο παίξιμο και τη διακαλλιτεχνική συνεργασία, η διοργάνωση δείχνει μια πρόθεση εξωστρέφειας και αναζήτησης νέων τρόπων επαφής με το κοινό.

Πληροφορίες για τη συναυλία

Εκδήλωση: «Five Rings» από το Enodia Ensemble

Στο πλαίσιο: «Δευτέρες στο Ωδείο…»

Ημερομηνία: Δευτέρα 4 Μαΐου

Ώρα: 20:30

Χώρος: Χώρος Τεχνών «Κράμα», Ευμήλου 6, Πάτρα

Είσοδος: Δωρεάν

