Πάτρα: Παρέα ανήλικων προσπάθησαν να κλέψουν ηλικιωμένο – Τα πήρε στο κηνύγι αλλά τραυματίστηκε ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από ομάδα ανήλικων δέχθηκε σήμερα το πρωί ένας ηλικιωμένος στα Προσφυγικά.

Ενας ηλικιωμένος έχοντας κάνει τα ψώνια του και κρατώντας σακούλες, επέστρεφε στο σπίτι του. Τότε, μία ομάδα ανήλικων που ανήκει σε «γνωστή ευπαθή κοινωνική ομάδα» τον προσέγγισε και πιθανότατα ο πιο μικρός σε ηλικία έκανε κίνηση για να του αρπάξει τη μία σακούλα.

Οπως φαίνεται και στο βίνταο, ο άνδρας αντέδρασε, κατάφερε να κρατήσει τη σακούλα και προσπάθησε να κηνυγήσει τους επίδοξους κλέφτες, όμως στην προσπάθειά του παραπάτησε κι έπεσε.

Άμεσα άλλοι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο, ενώ οι επίδοξοι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

