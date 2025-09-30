Πάτρα: Πιστώθηκε η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την φωτιά της 12ης Αυγούστου

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Συγκεκριμένα, το ποσό των 84.390 ευρώ, που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι βρίσκεται σε αναμονή της έγκρισης από το Υπουργείο για τη δεύτερη απόφαση του Δημάρχου, η οποία αφορά τις αιτήσεις που κατατέθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο. Αμέσως μετά την έγκριση, τα αντίστοιχα ποσά θα καταβληθούν και στους νέους δικαιούχους.

