Πάτρα: Πολλά τα προβλήματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα με την ηλεκτροδότηση

Στην Πάτρα πολλά είναι τα προβλήματα με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο κέντρο της πόλης και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προς το pelop.gr από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.

Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση

Μάλιστα όπως τονίστηκε δεν υπάρχει ακριβώς ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί στο 100% η ζημιά. Όμως όπως μεταφέρθηκε υπάρχει η αισιοδοξία ότι αυτό πρόκειται να γίνει πολύ σύντομα!

Θυμίζουμε ότι τα περισσότερα προβλήματα είχαν εκκίνηση τη σφοδρή βροχόπτωση με συνέπεια μάλιστα να υπάρξει και ισχυρή έκρηξη στα υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Άστιγγος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



