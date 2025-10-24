Πάτρα: Πολλά τα προβλήματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα με την ηλεκτροδότηση

Η επίσημη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. πότε υπολογίζεται ότι θα υπάρξει οριστική αποκατάσταση της ζημιάς

Πάτρα: Πολλά τα προβλήματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα με την ηλεκτροδότηση
24 Οκτ. 2025 0:17
Pelop News

Στην Πάτρα πολλά είναι τα προβλήματα με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο κέντρο της πόλης και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προς το pelop.gr από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.

Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση

Μάλιστα όπως τονίστηκε δεν υπάρχει ακριβώς ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί στο 100% η ζημιά. Όμως όπως μεταφέρθηκε υπάρχει η αισιοδοξία ότι αυτό πρόκειται να γίνει πολύ σύντομα!

Θυμίζουμε ότι τα περισσότερα προβλήματα είχαν εκκίνηση τη σφοδρή βροχόπτωση με συνέπεια μάλιστα να υπάρξει και ισχυρή έκρηξη στα υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Άστιγγος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:17 Πάτρα: Πολλά τα προβλήματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα με την ηλεκτροδότηση
23:58 «Μου είπαν να προσπαθήσω να περνάω απαρατήρητη γιατί είμαι πολύ εμφανίσιμη», η αποκάλυψη της Νικολόζι
23:21 Οι ιδανικές ασκήσεις για τα +50, οι οποίες διαλύουν το λίπος στην κοιλιά
22:55 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα
22:48 Ηράκλειο: Ατσάλινη ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο 52χρονου, εργατικό ατύχημα που σοκάρει!
22:46 ΠΣΑΤ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ
22:38 CNN: Η στρατηγική του Βλάντιμιρ Πούτιν να χειραγωγεί τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της
22:33 Διαθήκη Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της!
22:27 Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναθέτει σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη
22:22 Το κόβει στους παράγοντες η ΕΠΣ Αχαΐας
22:15 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:12 Μία ΑΕΚ για Όσκαρ, πέτυχε ιστορικών διαστάσεων νίκη
22:00 Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση
21:44 Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί, είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό
21:40 Μια ανεπανάληπτη βραδιά στο Αρχαίο Ωδείο: Η συναυλία που ένωσε Σαββόπουλο, Τσιπινάκη και Πατρινούς
21:37 Που έχει φτάσει η κοινωνία μας; 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του!
21:24 Μεσολόγγι: Κακοκαιρία και κλειστά αύριο (24/10/2025) τα σχολεία! ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Δημοσκόπηση Pulse: Οριακές διακυμάνσεις, στις 15,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
21:00 Αλλάζει το τοπίο στις πληρωμές – Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου
20:49 Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ