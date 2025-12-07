Πάτρα: Ψάχνοντας τις νοσοκόμες «φαντάσματα» πίσω από το νοσοκομείο «Αγ. Αντρέας» ΦΩΤΟ

Το τηλέφωνο χτύπησε μετά τις 11 το βράδυ. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν αναγνώστες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με ένα ιδιαίτερο χόμπι: Το κυνήγι φαντασμάτων. «Σας διαβάζουμε…», μας είπαν και κάπως έτσι η αρχική απορία και ο βραδινός αιφνιδιασμός εξελίχθηκαν σε εφ’ όλης της ύλης κουβέντα.

«Να πάτε και στο κτίριο πίσω από το Νοσοκομείο ”Αγιος Ανδρέας”. Συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα εκεί». Εννοούσαν το κτίριο όπου στεγαζόταν για χρόνια η Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων της Πάτρας, η πιο παλιά σχολή νοσοκόμων στη χώρα μας (1931). Η μαρτυρία έκανε λόγο για μυστηριώδεις παρουσίες που φαίνονταν στα παράθυρα της εγκατάστασης και ξαφνικά εξαφανίζονταν, αλλά και για ένα περίεργο φως που διακρινόταν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή του. «Επιχειρήσαμε να μπούμε μέσα», μας είπαν οι αναγνώστες μας, «αλλά κάτι μας απώθησε. Νιώσαμε μια απόκοσμη δύναμη. Κι ένας ξαφνικός παγωμένος αέρας πέταξε τις στάχτες από το τσιγάρο που καπνίζαμε, στα μάτια μας. Αυτό ήταν! Η εξερεύνηση έλαβε πρόωρο τέλος».

Ακούγοντας τις τρομαγμένες φωνές στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είχαμε ήδη εντοπίσει τον επόμενο στόχο μας σε αυτήν τη σειρά επισκέψεων σε στοιχειωμένα μέρη της Πάτρας, την οποία έχουμε ξεκινήσει με το Σανατόριο στη Ζάστοβα, τη Νερομάνα στην Κρήνη, τη βίλα Λυμπερόπουλου, στην οποία γίνονταν βασανισμοί και εκτελέσεις κατά την περίοδο της Κατοχής, και το στοιχειό της Πατρινέλας στο Κάστρο της πόλης.

Το κτίριο της παλιάς Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων είναι περιφραγμένο και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση (εκτός από τον μαντρότοιχο και τα κάγκελα, έχει δημιουργηθεί κι ένα ολόκληρο πυκνό πλέγμα από τα κλαδιά των δέντρων, τα οποία είναι σαν να στέλνουν αποτρεπτικό μήνυμα στον επισκέπτη…), όμως ο φωτισμός είναι εξαιρετικός, καθώς αφενός στην οροφή της πρώην Σχολής υπάρχουν τεράστιοι προβολείς -προφανώς για να εντοπίζονται πιθανοί καταπατητές- και αφετέρου επειδή ακριβώς δίπλα στην εγκατάσταση υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, ο ιερός ναός Αγίου Χαραλάμπους (χτίστηκε το 1913 με δωρεά του Χ. Βλαχούτσικου), το οποίο λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι φθορές από τον χρόνο και την εγκατάλειψη της παλιάς Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων είναι ευδιάκριτες ακόμη και τις νυχτερινές ώρες και, όπως πληροφορηθήκαμε από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας», η κατάσταση στο εσωτερικό είναι πολύ πιο τρομακτική, εξαιτίας του παλιού και άχρηστου, πλέον, υλικού κι εξοπλισμού.

Αν επισκεφθεί κανείς τον χώρο όντας προκατειλημμένος, όπως εμείς, θα νιώσει σχεδόν αμέσως ένα πολύ αρνητικό… φενγκ σούι, σε σημείο δυσφορίας. Κάποια αιωρούμενη παρουσία, όμως, δεν συναντήσαμε, ούτε ακούσαμε κραυγές πόνου από τα δωμάτια που κάποτε φιλοξενούσαν ασθενείς και νοσοκόμες, που έφυγαν από τη ζωή και υποτίθεται στοίχειωσαν. Οι ιστορίες παρόλα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν, μέχρι τουλάχιστον η εγκατάσταση, που εγκαταλείφθηκε μετά τον μεγάλο σεισμό του 2008, να ξαναπάρει κάποια στιγμή στο μέλλον ζωή. Το κτίριο, άλλωστε, έχει κριθεί επισκευάσιμο, αλλά εδώ και 17 χρόνια δεν χρησιμοποιείται.

Στο εσωτερικό του θα βρείτε αράχνες, νυχτερίδες, κάποια μικρά τρωκτικά και άλλα τετράποδα που βρίσκουν καταφύγιο από το κρύο του χειμώνα, όμως αν δεν είστε καλά παιδιά ενδεχομένως να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο και με τις πύλες για τον άυλο κόσμο. Σε αυτήν την περίπτωση, καλό είναι να κάνετε τον σταυρό σας και να αρχίσετε να τρέχετε χωρίς να κοιτάξετε πίσω σας. Και σε κάθε περίπτωση, να μην ανάψετε τσιγάρο. Οι παλιές νοσοκόμες δεν επέτρεπαν το κάπνισμα στους χώρους της Σχολής… Δεν θέλετε να πέσετε, λοιπόν, στα στοιχειωμένα χέρια τους!

