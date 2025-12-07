Πάτρα: Ψάχνοντας τις νοσοκόμες «φαντάσματα» πίσω από το νοσοκομείο «Αγ. Αντρέας» ΦΩΤΟ

Το κτίριο της παλιάς Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων είναι περιφραγμένο και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση

Πάτρα: Ψάχνοντας τις νοσοκόμες «φαντάσματα» πίσω από το νοσοκομείο «Αγ. Αντρέας» ΦΩΤΟ
07 Δεκ. 2025 16:00
Pelop News

Το τηλέφωνο χτύπησε μετά τις 11 το βράδυ. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν αναγνώστες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με ένα ιδιαίτερο χόμπι: Το κυνήγι φαντασμάτων. «Σας διαβάζουμε…», μας είπαν και κάπως έτσι η αρχική απορία και ο βραδινός αιφνιδιασμός εξελίχθηκαν σε εφ’ όλης της ύλης κουβέντα.

«Να πάτε και στο κτίριο πίσω από το Νοσοκομείο ”Αγιος Ανδρέας”. Συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα εκεί». Εννοούσαν το κτίριο όπου στεγαζόταν για χρόνια η Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων της Πάτρας, η πιο παλιά σχολή νοσοκόμων στη χώρα μας (1931). Η μαρτυρία έκανε λόγο για μυστηριώδεις παρουσίες που φαίνονταν στα παράθυρα της εγκατάστασης και ξαφνικά εξαφανίζονταν, αλλά και για ένα περίεργο φως που διακρινόταν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή του. «Επιχειρήσαμε να μπούμε μέσα», μας είπαν οι αναγνώστες μας, «αλλά κάτι μας απώθησε. Νιώσαμε μια απόκοσμη δύναμη. Κι ένας ξαφνικός παγωμένος αέρας πέταξε τις στάχτες από το τσιγάρο που καπνίζαμε, στα μάτια μας. Αυτό ήταν! Η εξερεύνηση έλαβε πρόωρο τέλος».

Πάτρα: Ψάχνοντας τις νοσοκόμες «φαντάσματα» πίσω από το νοσοκομείο «Αγ. Αντρέας» ΦΩΤΟ

Ακούγοντας τις τρομαγμένες φωνές στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είχαμε ήδη εντοπίσει τον επόμενο στόχο μας σε αυτήν τη σειρά επισκέψεων σε στοιχειωμένα μέρη της Πάτρας, την οποία έχουμε ξεκινήσει με το Σανατόριο στη Ζάστοβα, τη Νερομάνα στην Κρήνη, τη βίλα Λυμπερόπουλου, στην οποία γίνονταν βασανισμοί και εκτελέσεις κατά την περίοδο της Κατοχής, και το στοιχειό της Πατρινέλας στο Κάστρο της πόλης.

Το κτίριο της παλιάς Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων είναι περιφραγμένο και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση (εκτός από τον μαντρότοιχο και τα κάγκελα, έχει δημιουργηθεί κι ένα ολόκληρο πυκνό πλέγμα από τα κλαδιά των δέντρων, τα οποία είναι σαν να στέλνουν αποτρεπτικό μήνυμα στον επισκέπτη…), όμως ο φωτισμός είναι εξαιρετικός, καθώς αφενός στην οροφή της πρώην Σχολής υπάρχουν τεράστιοι προβολείς -προφανώς για να εντοπίζονται πιθανοί καταπατητές- και αφετέρου επειδή ακριβώς δίπλα στην εγκατάσταση υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, ο ιερός ναός Αγίου Χαραλάμπους (χτίστηκε το 1913 με δωρεά του Χ. Βλαχούτσικου), το οποίο λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πάτρα: Ψάχνοντας τις νοσοκόμες «φαντάσματα» πίσω από το νοσοκομείο «Αγ. Αντρέας» ΦΩΤΟ

Οι φθορές από τον χρόνο και την εγκατάλειψη της παλιάς Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων είναι ευδιάκριτες ακόμη και τις νυχτερινές ώρες και, όπως πληροφορηθήκαμε από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας», η κατάσταση στο εσωτερικό είναι πολύ πιο τρομακτική, εξαιτίας του παλιού και άχρηστου, πλέον, υλικού κι εξοπλισμού.

Αν επισκεφθεί κανείς τον χώρο όντας προκατειλημμένος, όπως εμείς, θα νιώσει σχεδόν αμέσως ένα πολύ αρνητικό… φενγκ σούι, σε σημείο δυσφορίας. Κάποια αιωρούμενη παρουσία, όμως, δεν συναντήσαμε, ούτε ακούσαμε κραυγές πόνου από τα δωμάτια που κάποτε φιλοξενούσαν ασθενείς και νοσοκόμες, που έφυγαν από τη ζωή και υποτίθεται στοίχειωσαν. Οι ιστορίες παρόλα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν, μέχρι τουλάχιστον η εγκατάσταση, που εγκαταλείφθηκε μετά τον μεγάλο σεισμό του 2008, να ξαναπάρει κάποια στιγμή στο μέλλον ζωή. Το κτίριο, άλλωστε, έχει κριθεί επισκευάσιμο, αλλά εδώ και 17 χρόνια δεν χρησιμοποιείται.

Στο εσωτερικό του θα βρείτε αράχνες, νυχτερίδες, κάποια μικρά τρωκτικά και άλλα τετράποδα που βρίσκουν καταφύγιο από το κρύο του χειμώνα, όμως αν δεν είστε καλά παιδιά ενδεχομένως να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο και με τις πύλες για τον άυλο κόσμο. Σε αυτήν την περίπτωση, καλό είναι να κάνετε τον σταυρό σας και να αρχίσετε να τρέχετε χωρίς να κοιτάξετε πίσω σας. Και σε κάθε περίπτωση, να μην ανάψετε τσιγάρο. Οι παλιές νοσοκόμες δεν επέτρεπαν το κάπνισμα στους χώρους της Σχολής… Δεν θέλετε να πέσετε, λοιπόν, στα στοιχειωμένα χέρια τους!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ