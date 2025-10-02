Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η Πάτρα θα αποχαιρετήσει τον Ανδρέα Αποσκίτη. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ναό των Αγγέλων, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της πόλης.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί όποιον επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η οικογένειά του προχώρησε στη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή σε άλλους.

Ήταν ιδιαίτερα ενεργός πολίτης και η ψυχή της ομάδας στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δε λέγονται», μέσα από την οποία καυτηρίαζε τα κακώς κείμενα της πόλης. Ο ίδιος κατέγραφε εικόνες και προβλήματα σε κάθε γωνιά της Πάτρας, κινητοποιώντας τους πολίτες να αναδείξουν ζητήματα και να διεκδικήσουν λύσεις. Η δράση του αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πληροφοριών και για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς υπήρξε από τους πιο επίμονους και αποκαλυπτικούς ερασιτέχνες ρεπόρτερ της πόλης.

Ο Ανδρέας δεν δίσταζε να αναλαμβάνει και προσωπικά δράση για την εικόνα της Πάτρας. Δεν θα ξεχαστεί, για παράδειγμα, η πρόσφατη κινητοποίησή του με την απόχη στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, γεμάτο σκουπίδια, προκειμένου να αφυπνίσει την κοινή γνώμη και να προτρέψει τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές σε δράση.

Η απώλεια του Ανδρέα Αποσκίτη αφήνει κενό στην κοινωνία της Πάτρας, αλλά η προσφορά του και η αφοσίωσή του στην πόλη θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη των πολιτών.

