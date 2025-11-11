Πάτρα: Συνεχίζεται ο καθαρισμός των «πληγών» της κακοκαιρίας ΦΩΤΟ

Οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας, Πρασίνου και Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, συνεχίζουν και σήμερα τις εργασίες καθαρισμού και περισυλλογής κλαδιών, φύλλων και άλλων αντικειμένων στις περιοχές του κέντρου της πόλης, που επλήγησαν χθες το μεσημέρι Δευτέρα 10/11/2025, από την ανεμοθύελλα.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα που σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές, βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και οι Αντιδήμαρχοι, Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος.

