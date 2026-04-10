Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, μετά από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στην κατοχή του ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και σε βάρος του σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.

10 Απρ. 2026 12:09
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση καταγράφηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στην πόλη από τις αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών και την αντιμετώπιση υποθέσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε στον άνδρα, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν συνολικά 6,9 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι ποσότητες εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο που του έγινε από πλήρωμα της Άμεσης Δράσης, το οποίο κινήθηκε άμεσα και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό δύο διαφορετικών ειδών ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν:

  • 6,9 γραμμάρια κάνναβης
  • 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης

Οι ποσότητες κατασχέθηκαν επιτόπου, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ ο άνδρας προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη.

Η σύλληψη από την Άμεση Δράση στην Πάτρα

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο του άνδρα και από εκεί προέκυψε η κατοχή των ναρκωτικών ουσιών.

Η παρέμβαση της Άμεσης Δράσης εντάσσεται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην πόλη, τόσο στο κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης και της πρόληψης παραβατικών ενεργειών. Σε τέτοιες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι μπορεί να αφορούν οχήματα, πεζούς ή ύποπτες κινήσεις που κρίνονται απαραίτητο να εξεταστούν από τις αρχές.

Σχηματίζεται η σχετική δικογραφία

Μετά τη σύλληψη, ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία σε βάρος του άνδρα, ενώ η υπόθεση περνά στα επόμενα στάδια της προανάκρισης. Η κατοχή κάνναβης και κοκαΐνης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το περιστατικό προστίθεται στις υποθέσεις ναρκωτικών που καταγράφονται κατά καιρούς στην Πάτρα, μέσα από ελέγχους της Αστυνομίας και επιχειρήσεις που στοχεύουν στον εντοπισμό παράνομων ουσιών. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

