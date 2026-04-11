Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν για απάτη και ποινή φυλάκισης 18 μηνών

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για υπόθεση απάτης.

Η σύλληψη έγινε στις 10 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων και της αναζήτησης προσώπων για τα οποία εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας όφειλε να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Μετά τον εντοπισμό του, ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές.

