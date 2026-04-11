Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν για απάτη και ποινή φυλάκισης 18 μηνών
Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έπεσε άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτη. Ο συλληφθείς ήταν καταζητούμενος για την εκτέλεση ποινής φυλάκισης 18 μηνών.
Η σύλληψη έγινε στις 10 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων και της αναζήτησης προσώπων για τα οποία εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας όφειλε να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
Μετά τον εντοπισμό του, ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News