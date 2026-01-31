Πάτρα: Τα προβλήματα με την πλημμύρα στην Ακτή Δυμαίων, ΒΙΝΤΕΟ

Τα προβλήματα στην Πάτρα στην Ακτή Δυμαίων συνεχίζονται. Υπάρχει θέμα με την κυκλοφορία και τους κώνους να διαχωρίζουν τον δρόμο, αλλά όπως βλέπεται και στο βίντεο τα νερά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην κυκλοφορία.

Θυμίζουμε ότι μετά την προ δύο ημερών έντονη βροχόπτωση η Ακτή Δυμαίων μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε «ποτάμι», προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό άξονα της πόλης.

Και φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν υπάρξουν, που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ είναι πολύ πιθανό, νέα έντονα καιρικά φαινόμενα.

