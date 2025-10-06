Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Γιάννη Αγγελόπουλο

Ήταν αδελφός του Δημήτρη Αγγελόπουλου.

Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Γιάννη Αγγελόπουλο
06 Οκτ. 2025 13:23
Pelop News

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον τέως Πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας και τέως Γενικό Γραμματέα του Ε. Κ. Π., Αγγελόπουλο Δημήτρη και τους οικείους του, για τον θάνατο του αδελφού του, Αγγελόπουλου Ιωάννη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.
