ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα από νωρίς στην Πάτρα, το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις και στην πόλη μας, καθώς εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Τριών Συμμάχων για να ζήσουν από κοντά την αυθεντική εμπειρία της Formula 1.

Από τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης, δεκάδες επισκέπτες περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, αψηφώντας τις κακές καιρικές συνθήκες, προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το πιστό αντίγραφο του μονοθεσίου της McLaren, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

ΜΑΡΚΟΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρακτόρων Αχαΐας, Απόστολος Μάρκος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και δήλωσε: «Έχουμε τη χαρά σήμερα, εδώ στην Πάτρα, να φιλοξενούμε το μονοθέσιο της McLaren, που ήταν η περσινή πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία να το βλέπει κανείς από κοντά.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Allwyn και του ΟΠΑΠ, που έφεραν το αυτοκίνητο στην πόλη μας. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους Πατρινούς. Εκτός από το μονοθέσιο, υπάρχουν και πολλά events με δώρα, και πιστεύω πως στο μέλλον θα έχουμε κι άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις».

Το pelop.gr βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με πολίτη Στέφανο Δημητρόπουλο, ο οποίος ήρθε με τον γιο του. Όπως ανέφερε: «Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους Πατρινούς να δουν από κοντά ένα μονοθέσιο της Formula 1. Τέτοιες εκδηλώσεις έχει πραγματικά ανάγκη ο κόσμος της Πάτρας».

Η διοργάνωση

Να σημειωθεί ότι τ μοναδικό αυτό, για τα ελληνικά δεδομένα, Roadshow φέρει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του εταιρείας Allwyn, η οποία είναι επίσημος συνεργάτης της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Υπενθυμίζεται ότι οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 6 το απόγευμα, ώστε οι φίλοι της Formula 1 να θαυμάσουν από κοντά το αυθεντικό αγωνιστικό της McLaren και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση, μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

