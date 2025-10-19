ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Οι πύλες για το event θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 6 το απόγευμα, ώστε οι φίλοι της Formula 1 να θαυμάσουν από κοντά το αυθεντικό αγωνιστικό της McLaren και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση, μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
19 Οκτ. 2025 13:49
Pelop News

Παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα από νωρίς στην Πάτρα, το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις και στην πόλη μας, καθώς εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Τριών Συμμάχων για να ζήσουν από κοντά την αυθεντική εμπειρία της Formula 1.

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Από τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης, δεκάδες επισκέπτες περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, αψηφώντας τις κακές καιρικές συνθήκες, προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το πιστό αντίγραφο του μονοθεσίου της McLaren, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

ΜΑΡΚΟΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρακτόρων Αχαΐας, Απόστολος Μάρκος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και δήλωσε: «Έχουμε τη χαρά σήμερα, εδώ στην Πάτρα, να φιλοξενούμε το μονοθέσιο της McLaren, που ήταν η περσινή πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία να το βλέπει κανείς από κοντά.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Allwyn και του ΟΠΑΠ, που έφεραν το αυτοκίνητο στην πόλη μας. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους Πατρινούς. Εκτός από το μονοθέσιο, υπάρχουν και πολλά events με δώρα, και πιστεύω πως στο μέλλον θα έχουμε κι άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις».

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Το pelop.gr βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με  πολίτη Στέφανο Δημητρόπουλο, ο οποίος ήρθε με τον γιο του. Όπως ανέφερε: «Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους Πατρινούς να δουν από κοντά ένα μονοθέσιο της Formula 1. Τέτοιες εκδηλώσεις έχει πραγματικά ανάγκη ο κόσμος της Πάτρας».

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Η διοργάνωση

Να σημειωθεί ότι τ μοναδικό αυτό, για τα ελληνικά δεδομένα, Roadshow φέρει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του εταιρείας Allwyn, η οποία είναι επίσημος συνεργάτης της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 6 το απόγευμα, ώστε οι φίλοι της Formula 1 να θαυμάσουν από κοντά το αυθεντικό αγωνιστικό της McLaren και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση, μέσα από προσομοιωτές Formula 1.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ