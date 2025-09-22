Πατρών – Πύργου: Οδηγός πυροβόλησε κατά οδηγού!

Οδηγός κινούμενος επί της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, έβγαλε όπλο που κατείχε και πυροβόλησε οδηγό, στο ύψος του Αλισσού.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 21/09/2025, με τον δράστη που συνελήφθη σύμφωνα με την Αστυνομία, ενω εκινείτο σε παράλληλη κατεύθυνση με άνδρα, που οδηγούσε εκσκαφέα, έστρεψε κυνηγητικό όπλο προς το μέρος του άνδρα και τον πυροβόλησε μία φορά, χωρίς να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του εκσκαφέα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας για

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα

επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

