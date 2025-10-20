Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Άρη Λάκης Κλεώπας

Υπηρέτησε τους «κιτρινόμαυρους» πριν από περίπου μία δεκαετία

20 Οκτ. 2025 22:35
Pelop News

Στα 81 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή άφησε ο Λάκης Κλεώπας, ο οποίος υπηρέτησε τον ποδοσφαιρικό Άρη πριν από περίπου μία δεκαετία.

Ο Λάκης Κλέωπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον Άρη σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Ο εκλιπών, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.“Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι Θεσσαλονικείς.
