Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Άρη Λάκης Κλεώπας

Στα 81 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή άφησε ο Λάκης Κλεώπας, ο οποίος υπηρέτησε τον ποδοσφαιρικό Άρη πριν από περίπου μία δεκαετία.

Ο Λάκης Κλέωπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον Άρη σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Ο εκλιπών, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.“Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι Θεσσαλονικείς.

