Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε στη Μαριούπολη ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταράβιτσους

Ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταραβίτσιους σκοτώθηκε στη Μαριούπολη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 39η ημέρα. Ο 45χρονος ντοκιμαντερίστα ήταν γνωστός για το ντοκιμαντέρ του «Mariupolis», που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2016.

«Οι Ρώσοι εισβολείς σκότωσαν τον Λιθουανό σκηνοθέτη Μάντας Κβενταράβιτσους, δημιουργό του ντοκιμαντέρ ‘Mariupolis’, καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη Μαριούπολη», ανέφερε μέσω Twitter το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

⚡️ Lithuanian filmmaker Mantas Kvedaravicius killed in Mariupol.

Kvedaravicius, 45, was best known for his documentary “Mariupolis,” which premiered at the 2016 Berlin International Film Festival.

📸: International Film Critics’ Week pic.twitter.com/nmW4KFk4N7

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022