Πόλεμος στο Ισραήλ: «Μείνετε στο σπίτι και κλειδώστε τις πόρτες» – Δραματική έκκληση στους πολίτες

Οι κάτοικοι πόλης του βόρειου Ισραήλ κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους και να κλειδώσουν όλες τις πόρτες, λόγω «ενδεχόμενης εισβολής». Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ εξέδωσε την προειδοποίηση.

Οι Ταξιαρχίες Qassam, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέφερε σήμερα (11/10) ότι βομβάρδισε τη Χάιφα, βόρεια του Ισραήλ, με πύραυλο R–160.

Πόλεμος στο Ισραήλ: «Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα» – Αναφορές για επίθεση από εδάφη του Λιβάνου στα βόρεια

Αναφορές για εισβολή στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, προερχόμενη από τον Λίβανο

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, υποστήριξε ότι υπάρχουν αναφορές για εισβολή στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, προερχόμενη από λιβανέζικο έδαφος.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023