Πολιτικός σεισμός λόγω Παππά: Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, σκληρή γλώσσα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του βουλευτή Πέτρου Παππά για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και νέες πολιτικές συγκρούσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερο πεδίο αντιπαράθεσης, με αυξανόμενη πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

02 Δεκ. 2025 12:03
02 Δεκ. 2025 12:03
Pelop News

Σε πολιτικό πονοκέφαλο εξελίσσονται για το ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δηλώσεις του Πέτρου Παππά, ο οποίος, σε δημόσια συζήτηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναγνώρισε ότι ο υπουργός Υγείας είναι «από τους πιο εργατικούς» και ότι «έκανε ό,τι μπορούσε» με βάση τις δυνατότητες της κυβέρνησης. Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, οδηγώντας τον κ. Παππά στην έκδοση διευκρινιστικής ανακοίνωσης λίγες ώρες αργότερα.

Στη δήλωσή του, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι μίλησε από τη θέση του γιατρού του ΕΣΥ, επιμένοντας πως η πραγματικότητα στα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά δύσκολη: χαμηλές αμοιβές, κακές συνθήκες εργασίας, υποστελεχωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, πολύωρες αναμονές και οικονομική πίεση στα εργαστήρια. «Αν όλα αυτά ο υπουργός τα θεωρεί έπαινο, τότε ας τα κρατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την υπόθεση όμως πυροδότησε ακόμη περισσότερο η αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα. Με ανάρτησή του στο Twitter, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον κ. Παππά αλλά αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια παρερμηνείας, τον χαρακτήρισε «σφουγγοκωλάριο του Άδωνι Γεωργιάδη», χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά φορτισμένη έκφραση που προκάλεσε νέα ανταλλαγή βολών μεταξύ των δύο κομμάτων.

Το περιστατικό επανέφερε και μια ιστορική διάσταση, καθώς ο όρος «σφουγγοκωλάριος» έχει μακρά διαδρομή στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, περιγράφοντας αυλικούς που βρίσκονταν σε απόλυτη υπηρεσία των ισχυρών, συχνά με τρόπο κολακευτικό ή ταπεινωτικό. Στη σύγχρονη πολιτική γλώσσα, ο όρος παραμένει έντονα μειωτικός και χρησιμοποιείται για να κατηγορήσει κάποιον ότι είναι υπερβολικά πρόθυμος να εξυπηρετήσει ή να στηρίξει την εξουσία.

Η υπόθεση έχει εντείνει τις εσωτερικές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ, όπου ήδη διατυπώνονται ανησυχίες για την εικόνα του κόμματος και το πώς αποτυπώνεται η παρουσία του σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα, η εξωτερική πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους πολιτικούς χώρους δείχνει ότι το θέμα δύσκολα θα κλείσει άμεσα.

