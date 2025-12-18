Πώς αμείβεται η εργασία τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά – Τι ισχύει για αργίες και προσαυξήσεις

Αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρέχουν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ποιες ημέρες είναι υποχρεωτικές αργίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας λόγω εορτών ορίζονται:

25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) – Πέμπτη

26 Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων) – Παρασκευή

1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) – Πέμπτη

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια) – Τρίτη

Κατά τις ημέρες αυτές απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Υπενθυμίζεται ότι:

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας υποχρεωτικής αργίας με ρεπό.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια των εργαζομένων.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας:

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν κανονικά το σύνηθες ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.

Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή πέραν του μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν μια επιχείρηση που κανονικά αργεί λειτουργήσει για έκτακτο λόγο, με τις νόμιμες διαδικασίες:

Οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 1/25 του μηνιαίου μισθού .

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο .

Και στις δύο περιπτώσεις καταβάλλεται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας:

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το σύνηθες ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης άνω των 5 ωρών την Κυριακή, προβλέπεται υποχρεωτικά η χορήγηση αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών, σε εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Τι ισχύει για εργαζόμενους με ρεπό σε ημέρα αργίας

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες και έχουν ρεπό σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, βάσει σταθερού ή κυκλικού προγράμματος:

Δεν δικαιούνται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης , εφόσον δεν εργαστούν.

Αν όμως εργαστούν, δικαιούνται τόσο την προβλεπόμενη αμοιβή όσο και αναπληρωματική ανάπαυση την επόμενη εβδομάδα.

Υπερεργασία και ευνοϊκότεροι όροι

Σε περίπτωση που η απασχόληση κατά τις ημέρες αργίας υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή λόγω υπερεργασίας ή υπερωρίας, πέραν των προσαυξήσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αν ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή πρακτική ή έθιμο, αυτοί υπερισχύουν της γενικής νομοθεσίας.

