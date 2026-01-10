Πόσες εκλογές θα δούμε; Κοττάκης, Μελετόπουλος, Γράψας «διαβάζουν» τα γεγονότα

Το 2026 προβλέπεται θερμό σε πολιτικό επίπεδο, με την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα να δημιουργεί νέα δεδομένα και για τη χώρα μας.

Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το να συλλέξουμε πληροφορίες για το τι προβλέπουν για την Ελλάδα και τον κόσμο οι ειδικοί στην ανάλυση του πολιτικού παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, μιλήσαμε με τον διευθυντή της εφημερίδας «Εστία» Μανώλη Κοττάκη, τον ακαδημαϊκό, συγγραφέα κι εκπαιδευτικό Μελέτη Μελετόπουλο και τον καθηγητή και ιστορικό Διονύση Γράψα και οι προβλέψεις τους δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα στο εσωτερικό της Ελλάδας, σε συνάρτηση, πάντα, με το σκηνικό που διαμορφώνεται διεθνώς, μετά και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρεία των ΗΠΑ.

Και οι τρεις θεωρούν ότι η φημολογούμενη δημιουργία δύο ή τριών νέων κομμάτων, από τους Μαρία Καρυστιανού, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά θα προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και όλο αυτό θα οδηγήσει είτε σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις είτε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, την ίδια ώρα, βέβαια, που ένα καινούργιο πολυπολικό σκηνικό αρχίζει να σχηματοποιείται στον πλανήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ανατολική Μεσόγειο, για τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παρακάτω δεν είναι μάλλον το πότε θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, αλλά το πόσες εκλογές θα δούμε;

Μανώλης Κοττάκης: «Υποπτη περίοδος από το φθινόπωρο»

«Το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας έσπασε σε κομματάκια στις εκλογές του Μαΐου του 2012, επειδή τότε είχαμε κακοκαιρία. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε πολιτική καλοκαιρία, ανάπτυξη, επενδυτική βαθμίδα, καλύτερη αξιολόγηση από τους ξένους οίκους, κλπ. Μπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί ενώ οι αριθμοί είναι με το μέρος μας, πολυτεμαχίζεται και πάλι το πολιτικό σύστημα; Η εξήγηση είναι προφανής: Επειδή υπάρχει μη ικανοποίηση εκ μέρους των πολιτών. Και το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να επανασυγκολληθεί στον β΄ γύρο των προσεχών εκλογών, δεν σημαίνει κάτι. Από το φθινόπωρο και μετά είναι ύποπτη η περίοδος. Οι δημοσκοπήσεις θα μετρήσουν αν χρειαστεί δεύτερη και τρίτη αναμέτρηση. Σε αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Είναι άλλο, όμως, να πάει ο Μητσοτάκης στις διερευνητικές της πρώτης Κυριακής με πάνω από 25% κι άλλο να πάει με κάτω από 25%.

Μελέτης Μελετόπουλος: «Νέο σκηνικό με τα τρία κόμματα»

Αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξει μία διαδικασία μεγάλης εκκαθάρισης σε δύο περιοχές του πλανήτη. Από τη μία δεν θα παραμείνει κανένα καθεστώς μη συμμορφωμένο με τις ΗΠΑ στη λατινική Αμερική. Και από την άλλη, Αμερικάνοι και Ισραήλ εκκαθαρίζουν στη Μέση Ανατολή όλες τις αντιδυτικές δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υποψήφιος Σάχης του Ιράν ήταν τα Χριστούγεννα στο Ισραήλ. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσει η Τουρκία του Ερντογάν, η οποία έχει, όμως, την ευελιξία να υποδύεται τον επιτήδειο ουδέτερο. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα εισβάλουν στη Γροιλανδία. Η απειλή θα καταλήξει σε κάποια εξαγορά, είτε σε ενοικίαση είτε σε εκχώρηση. Φοβάμαι, όμως, ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ως τον αδύναμο κρίκο της περιοχής. Επειδή, βέβαια, το Ισραήλ χρειάζεται στρατηγικό βάθος στην περιοχή μας, αυτό ενδεχομένως να μας προφυλάξει, αρκεί να δείξουμε κι εμείς αποφασιστικότητα. Θεωρώ, πάντως, ότι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση έχει κλείσει τον κύκλο της. Το μέλλον δείχνει ή συνεργασίες κομμάτων ή επαναληπτικές εκλογές. Το σκηνικό αλλάζει με τα τρία θρυλούμενα κόμματα Σαμαρά, Καρυστιανού και Τσίπρα.

Διονύσης Γράψας: «Οι συσχετισμοί δυνάμεων το κλειδί»

Με τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, η κυρία Καρυστιανού έρχεται να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό που επιθυμούσε να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε έναν κόσμο, όμως, που αλλάζει ραγδαία, ένα δυνητικό κόμμα Καρυστιανού θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και σε άλλα ζητήματα πέραν της Δικαιοσύνης. Στη Νέα Δημοκρατία, η διένεξη Δένδια-Καιρίδη φανερώνει έναν ακήρυχτο εσωκομματικό πόλεμο. Ο ΥΠΕΘΑ έκανε, ας το πούμε, μια αρχηγική εμφάνιση, πιθανώς αισθανόμενος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την ασφάλεια του Eurogroup, εάν έχει πολιτικές φιλοδοξίες να ηγηθεί της ΝΔ, μπορεί να περιμένει λίγο ακόμη. Οι συσχετισμοί δυνάμεων θα κρίνουν το αν θα δούμε συνεχόμενες εκλογές ή συνεργασίες. Τα κόμματα θα πρέπει να δώσουν πειστικές απαντήσεις στη μάχη της καθημερινότητας. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αρκετά κοινωνικά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Το 2026 προβλέπω ότι θα είναι ζόρικη χρονιά γι΄ αυτήν.

