Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες για τη ληστεία στην Αμαλιάδα

Πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 27, 31 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη κλοπή από κοινού

20 Οκτ. 2025 19:43
Στην Αμαλιάδα προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες που απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας, κατηγορούμενοι για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 27, 31 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη κλοπή από κοινού, την περασμένη Πέμπτη, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της 3ης Οκτωβρίου και εκτελέστηκε με κινηματογραφικό τρόπο, με τους δράστες να αποσπούν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 130.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, εκτός από τους τρεις προφυλακισθέντες, στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα τρία άτομα, τα οποία μέχρι στιγμής διαφεύγουν της σύλληψης. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της σπείρας.

