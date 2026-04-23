Προσλαμβάνει 380 Ειδικούς Φρουρούς η Ελληνική Αστυνομία – Βγήκε η προκήρυξη

Διαγωνισμό για την πρόσληψη 380 Ειδικών Φρουρών προκηρύσσει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνική Αστυνομία. Η προκήρυξη, που φέρει ημερομηνία 23 Απριλίου 2026, απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ιδιώτες που πληρούν συγκεκριμένα προσόντα και προϋποθέσεις.

Κατανομή θέσεων – Δύο κατηγορίες υποψηφίων

Οι 380 θέσεις κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Κατηγορία Α’ (80%) : 304 θέσεις για αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου

: 304 θέσεις για αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου Κατηγορία Β’ (20%): 76 θέσεις για υποψηφίους που διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου και επιπλέον πτυχίο ΕΠΑΛ

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μία κατηγορία, ενώ σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων, αυτές μεταφέρονται στην άλλη κατηγορία.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες που πληρούν βασικές προϋποθέσεις, όπως:

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος

Ηλικία έως 28 ετών (γεννηθέντες από 1/1/1998 και μετά)

Καλή υγεία και σωματική διάπλαση

Ελάχιστο ύψος 1,70 μ. για άνδρες και 1,63 μ. για γυναίκες

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Καθαρό ποινικό μητρώο και μη χρήση ναρκωτικών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απαγόρευση εμφανών τατουάζ που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του αστυνομικού.

Πρόσθετα προσόντα που δίνουν μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους μέσω επιπλέον προσόντων, όπως:

Γνώση ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επίπεδο Β2)

Προϋπηρεσία ή θητεία σε ειδικές δυνάμεις ή ως έφεδροι αξιωματικοί

Πτυχίο ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων ασφαλείας

Άδεια οδήγησης

Πανεπιστημιακό πτυχίο

Κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τέκνα αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους εν υπηρεσία)

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ή με διαφορετικό τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) δεν θα γίνονται δεκτές.

Αυστηρός έλεγχος δικαιολογητικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση. Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη υποψηφίων, ακόμη και αν πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Αίτηση συμμετοχής

Φωτογραφίες

ΑΜΚΑ

Τίτλους σπουδών

Υπεύθυνες δηλώσεις

Πιστοποιητικά για πρόσθετα προσόντα (όπου απαιτείται)

Ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με νέο προσωπικό

Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνική Αστυνομία, με την πρόσληψη προσωπικού που θα καλύψει αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και ασφάλειας.

Η διαδικασία αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό υποψηφίων, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές διόδους εισόδου στο Σώμα για νέους χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά με τα απαραίτητα προσόντα και φυσική κατάσταση.

