Προϋπολογισμός 2026: Στο 2,4% η ανάπτυξη, τα θετικά σενάρια και οι κίνδυνοι για την οικονομία

Η κυβέρνηση προβλέπει ισχυρότερη πορεία σε σχέση με την Ευρωζώνη, ενώ η ΤτΕ εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για την επόμενη διετία.

02 Οκτ. 2025 8:31
Pelop News

Ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Η εκτίμηση έρχεται παρά τα σημάδια επιβράδυνσης που καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 1,95%, οδηγώντας σε μικρή αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2025 (στο 2,2% από 2,3%).

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να «τρέχει» με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος για το 2024 διαμορφώνεται στο 0,9%. Ωστόσο, το κείμενο του προϋπολογισμού υπογραμμίζει πως υπάρχουν σημαντικοί βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που μπορεί να ανακόψουν την αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Ε.Ε., η γεωπολιτική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή και πιθανές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σούπερ Μάρκετ: Εως και 10% μείωση στις τιμές προϊόντων, πότε θα τις «δουν» οι καταναλωτές

Ανοδικά στο ρυθμό ανάπτυξης θα μπορούσαν να συμβάλουν η ισχυρότερη από το αναμενόμενο επίδοση του τουρισμού και της ναυτιλίας, η ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και μια νέα ώθηση στις επενδύσεις από τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, διαφορετική εικόνα δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις τελευταίες της εκτιμήσεις, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 2,2%, αλλά το 2026 η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,9%, πριν ανακάμψει το 2027 στο 2,1%. Η κεντρική τράπεζα χαρακτηρίζει τους κινδύνους «καθοδικούς» και εστιάζει κυρίως στην αβεβαιότητα που πηγάζει από τις διεθνείς εξελίξεις.

Παρά τις αποκλίσεις στις προβλέψεις, κυβέρνηση και ΤτΕ συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κύριοι μοχλοί της ανάπτυξης θα παραμείνουν η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.
