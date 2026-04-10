Πύργος: Σταμάτησαν οδηγό μηχανής και βρήκαν ότι είχε αφαιρεθεί το δίπλωμά του

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το βράδυ της χθεσινής ημέρας στον Πύργο από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, αν και δεν διέθετε σε ισχύ άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η άδεια οδήγησής του δεν έλειπε απλώς, αλλά είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, εξαιτίας τροχονομικής παράβασης. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εντοπίστηκε να κινείται κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Έλεγχος της Αστυνομίας στον Πύργο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από στελέχη της ΟΠΚΕ, που επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των τακτικών περιπολιών και ελέγχων. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον οδηγό και κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του διαπίστωσαν ότι δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, καθώς το δίπλωμά του είχε ήδη αφαιρεθεί.

Το στοιχείο αυτό έδωσε άμεσα άλλη βαρύτητα στον έλεγχο, αφού δεν επρόκειτο για μια απλή έλλειψη εγγράφου, αλλά για παραβίαση διοικητικού μέτρου που είχε ήδη επιβληθεί από την Τροχαία.

Είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για τροχονομική παράβαση

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η άδεια ικανότητας οδήγησης του άνδρα είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου σε παλαιότερο χρόνο, μετά από τροχονομική παράβαση. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός γνώριζε πως δεν είχε το δικαίωμα να κυκλοφορεί με το όχημά του, ωστόσο επέλεξε να οδηγήσει ξανά τη μοτοσικλέτα.

Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι καθοριστική για την υπόθεση, καθώς δείχνει ότι ο άνδρας αγνόησε το μέτρο που του είχε επιβληθεί και βρέθηκε εκ νέου στον δρόμο χωρίς νόμιμη άδεια οδήγησης.

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Η υπόθεση εντάσσεται στις καθημερινές παρεμβάσεις των αρχών για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον εντοπισμό οδηγών που κινούνται χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το περιστατικό στον Πύργο έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες περιπτώσεις που καταγράφονται συχνά στους δρόμους, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να επιμένουν στους ελέγχους για την πρόληψη επικίνδυνων ή παράνομων συμπεριφορών πίσω από το τιμόνι.

