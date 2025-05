RGC 2025 – Υγεία και εκπαίδευση στο προσκήνιο του Συνεδρίου

Τέσσερις ημέρες απομένουν για το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον ετήσιο θεσμό του Συνεδρίου Ανάπτυξης, το 13ο Regional Growth Conference (RGC) που διοργανώνει η «Πελοπόννησος». Περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες και 240 ομιλητές θα πλαισιώσουν τις 50 συνεδρίες που θα απασχολήσουν ζητήματα αιχμής το τριήμερο 12, 13 και 14/05/2025.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στον φιλόξενο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο είναι συνδιοργανωτής του συνεδρίου. Η Περιφερειακή Διάσκεψη Ανάπτυξης (RGC) λειτουργεί ως δημόσια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης, των περιφερειών, του ακαδημαϊκού κόσμου και των επιχειρήσεων. Κύριος στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις πολιτικές που προωθούνται από τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, με σκοπό την προώθηση του απαραίτητου μοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης για την Ελλάδα.

Από το πρόγραμμά του δεν λείπει η υγεία. Φέτος η οργανωτική επιτροπή ανοίγει το θέμα αυτό έξω από τα σύνορά μας και το θέτει σε μία παγκόσμια βάση δεδομένων των κοινών προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η δημόσια υγεία.

«One Health και Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μια Πολυδιάστατη Προσέγγιση για τη Δημόσια Υγεία» είναι ο τίτλος της συνεδρίας που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Τετάρτη 14 Μαΐου και ώρα 13.15. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική συνεδρία καθώς έχουμε συμμετοχή και τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι οποίοι θα εξηγήσουν ποιες ακριβώς είναι οι κατευθύνσεις όσον αφορά την ενιαία υγεία, όπως σημειώνει η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ως επικεφαλής της συνεδρίας και μία εκ των ομιλητών του πάνελ.

Η Αννα Μαστοράκου εξηγεί: «Δηλαδή θα αναλυθεί ο τρόπος και η ολιστική προσέγγιση που επιφυλάσσει ο ΠΟΥ στην υγεία. Κι εξηγώ ότι αντιμετωπίζεται από τη βιολογική, την ψυχολογική, την κοινωνική καθώς και την περιβαλλοντολογική διάσταση. Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τι βλάπτει την υγεία του και τι την ευνοεί διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε ενήμεροι ώστε αφενός να μην πέφτουμε θύματα παραπληροφόρησης και αφετέρου να θωρακιστούμε εμείς οι ίδιοι υιοθετώντας τη μεσογειακή διατροφή, άσκηση, μείωση του σωματικού βάρους και γενικότερα επαφή με τη φύση η οποία έχει πολύ θετική επίδραση στη ψυχική μας υγεία».

Η έναρξη της συγκεκριμένης συνεδρίας θα γίνει με τοποθέτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και διάλογος με την κ. Μαστοράκου τον Joao Breda, Head, WHO Athens Quality of Care& Patient Safety Office & Special Adviser for the Regional Director, την Νταίζη Παπαθανασοπούλου, συντονίστρια, Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για τον ΠΟΥ, την Βettina Menne, coordinator, WHO Regions for Health Network και τον Σπύρο Μουρελάτο, Δρ Βιολογίας, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Οικοανάπτυξη ΑΕ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάπτυξη χωρίς εκπαίδευση δεν νοείται. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής πρωταγωνιστεί στις εργασίες του συνεδρίου τόσο με συνεδρίες όσο και με εργαστήρια τα οποία παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά εκατοντάδες φοιτητές.

«Μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το RGC 2025 επενδύει στην προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών, δίνοντάς τους τα εφόδια να διαμορφώσουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών» αναφέρει ο Δρ. Φάνης Ζαχαράτος, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής RGC.

Οπως παρουσιάζει ο ίδιος το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός τριήμερου Workshop, με θεματολογία που αγγίζει άμεσα κρίσιμους άξονες βιώσιμης ανάπτυξης:

• Στον τομέα του τουρισμού, εξετάζονται νέες τάσεις και στρατηγικές, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της αξιοποίησης των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

• Στην αγροδιατροφή, αναδεικνύονται οι τεχνολογικές εφαρμογές και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να μετατρέψουν τον πρωτογενή τομέα σε μοχλό αναζωογόνησης της υπαίθρου και ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής.

• Στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης τροφίμων, προβάλλονται λύσεις για τη δημιουργία νέων αγορών και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων μέσα από την ποιότητα, την καινοτομία και την πιστοποίηση.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσω του Summer School «Transforming Western Greece with AI, IoT & Cloud», συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση της περιφέρειας. Η εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και το Υπολογιστικό Νέφος, δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, την αναβάθμιση των υποδομών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

-Η συνεδρία «Η Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων: Αντιλήψεις, Προκλήσεις, Προοπτικές» η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Μαΐου και ώρα 19.00, έχειιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επικεντρώνεται στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων ως βασικό άξονα στρατηγικής ανάπτυξης. Θα παρουσιαστούν τρόποι ενίσχυσης της εξωστρέφειας, η ενσωμάτωση διεθνών πρακτικών και η ανάδειξη του ελληνικού πανεπιστημίου στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χώρο. Τον συντονισμό θα έχει ο καθηγητής και αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης. Πανεπιστήμιο Πατρών Διονύσης Μαντζαβίνος και ομιλητές θα είναι οι:

⦁ Δημήτρης Μπουραντώνης, γγ Ανώτατης Εκπαίδευσης υπουργείου Παιδείας

⦁ Χρήστος Μιχαλακέλης, πρόεδρος του Study in Greece

⦁ Κωνσταντίνος Φελλάς, ανώτερος αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

⦁ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

⦁ Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

– Συζήτηση για τη φοιτητική Ζωή στο Σύγχρονο Πανεπιστήμιο θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαίου και ώρα 14.45 θα γίνει : Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές. Τη συζήτηση θα συτντονίζει η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Λένα Αλμπάνη με ομιλητές τους:

Ιωάννη Βρούτση, αν.υπουργός Παιδείας – Αθλητισμού, Θανάση Κατσής, πρύτανης ΠΑΠΕΛ, Αννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Μάνο Κόνσολας, πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής.

