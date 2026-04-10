Ρόδος: 15χρονος άναψε πυροτέχνημα μέσα στο πλήθος και κατέληξε τραυματισμένος

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό με πυροτεχνήματα καταγράφηκε στη Ρόδο, αυτή τη φορά στη Μαλώνα, όπου ένας 15χρονος τραυματίστηκε το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό του χωριού, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η λειτουργία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος επιχείρησε να ανάψει πυροτέχνημα ενώ βρισκόταν μέσα σε συγκεντρωμένο κόσμο, όμως αυτό εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας του έγκαυμα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Την πληροφορία επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Μαλώνας, Νεκτάριος Μουστακέλλης, ο οποίος περιέγραψε για ακόμη μία φορά μια κατάσταση που, όπως λέει, επαναλαμβάνεται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο κάθε Πάσχα.

Νέος τραυματισμός έξω από τον ναό

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια στιγμή που γύρω από τον ναό υπήρχε κόσμος λόγω της λειτουργίας, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο ανησυχητικό. Ο ανήλικος φέρεται να άναψε το πυροτέχνημα κοντά σε συγκεντρωμένους κατοίκους και πιστούς, πριν αυτό σκάσει στα χέρια του και τον τραυματίσει.

Η υπόθεση δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις σε επίπεδο τραυματισμού, ωστόσο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα περιστατικών που έχουν συνδεθεί τα προηγούμενα χρόνια με την ανεξέλεγκτη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό προκύπτει τόσο από τη φετινή καταγραφή όσο και από παλαιότερα δημοσιεύματα για σοβαρούς τραυματισμούς στη Μαλώνα σε προηγούμενα Πάσχα.

«Η κατάσταση συνεχίζεται ανεξέλεγκτα»

Ο πρόεδρος της κοινότητας Μαλώνας, Νεκτάριος Μουστακέλλης, στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι το φαινόμενο παραμένει ανεξέλεγκτο, επισημαίνοντας πως τόσο ανήλικοι όσο και μεγαλύτεροι συνεχίζουν και φέτος να χρησιμοποιούν βεγγαλικά και κροτίδες χωρίς φραγμούς. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε ήδη με το τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας ενίσχυση των ελέγχων και αυξημένα μέτρα, ακριβώς επειδή το χωριό έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπο με ανάλογα περιστατικά.

Η αναφορά αυτή δεν είναι θεωρητική. Στη Μαλώνα έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενα χρόνια σοβαροί τραυματισμοί την πασχαλινή περίοδο από βεγγαλικά, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι το πρόβλημα δεν είναι περιστασιακό αλλά επαναλαμβανόμενο.

Ένα γνώριμο και επικίνδυνο σκηνικό κάθε Πάσχα

Το νέο συμβάν στη Ρόδο επαναφέρει με έντονο τρόπο τη συζήτηση για τη χρήση πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια των πασχαλινών εορτασμών, ειδικά σε χώρους όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι πολλοί άνθρωποι και ακόμη περισσότερο όταν ανάμεσά τους υπάρχουν παιδιά και έφηβοι. Η εικόνα ενός 15χρονου που τραυματίζεται την ώρα που προσπαθεί να ανάψει πυροτέχνημα μέσα στον κόσμο δείχνει πόσο μικρή είναι πολλές φορές η απόσταση ανάμεσα στο «έθιμο» και στο ατύχημα. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση το περιστατικό και τις επαναλαμβανόμενες αναφορές τραυματισμών στην ίδια περιοχή.

Η ουσία είναι ότι ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε και το περιστατικό ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο άμεσο τρόπο, πως τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδι. Στη Μαλώνα, πάντως, το φετινό Πάσχα φαίνεται πως ξεκίνησε ξανά με τον ίδιο επικίνδυνο γνώριμο τρόπο.

