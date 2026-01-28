Ρουμανία: Θετική η εξέλιξη για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των ιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την πορεία της υγείας των τριών Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, κοντά στην πόλη Λούγκοζ της δυτικής Ρουμανίας.

Διαβάστε επίσης: Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τον διευθυντή και την ιατρική ομάδα για την κατάσταση των τριών τραυματιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η υγεία και των τριών βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ο δεύτερος νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα υπό τεχνική νάρκωση (χωρίς διασωλήνωση), ενώ κανένας από τους τρεις δεν έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Οι γιατροί αναμένουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση σε κάποιον από τους τραυματίες.

Παράλληλα, η Ελληνική Πρεσβεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναπατρισμού των νεκρών οπαδών. Τα πτώματα παραμένουν στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται. Όπως διευκρίνισε η πρέσβης Γραμματίκη, τα ονόματα των θυμάτων είναι γνωστά και οι συγγενείς έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί πλήρως η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν σιωπηλά έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, σε ένδειξη συμπαράστασης. Οι οπαδοί αυτοί, που ταξίδευαν με πέντε λεωφορεία προς τη Γαλλία για αγώνα, διέκοψαν το ταξίδι τους όταν ενημερώθηκαν για το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία. Μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



