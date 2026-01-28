Ρουμανία: Θετική η εξέλιξη για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Αισιοδοξία από γιατρούς Τιμισοάρα για τους 3 τραυματίες οπαδούς ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Ρουμανία: Θετική η εξέλιξη για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ
28 Ιαν. 2026 8:12
Pelop News

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των ιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την πορεία της υγείας των τριών Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, κοντά στην πόλη Λούγκοζ της δυτικής Ρουμανίας.

Διαβάστε επίσης: Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τον διευθυντή και την ιατρική ομάδα για την κατάσταση των τριών τραυματιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η υγεία και των τριών βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ο δεύτερος νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα υπό τεχνική νάρκωση (χωρίς διασωλήνωση), ενώ κανένας από τους τρεις δεν έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Οι γιατροί αναμένουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση σε κάποιον από τους τραυματίες.

Παράλληλα, η Ελληνική Πρεσβεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναπατρισμού των νεκρών οπαδών. Τα πτώματα παραμένουν στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται. Όπως διευκρίνισε η πρέσβης Γραμματίκη, τα ονόματα των θυμάτων είναι γνωστά και οι συγγενείς έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί πλήρως η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν σιωπηλά έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, σε ένδειξη συμπαράστασης. Οι οπαδοί αυτοί, που ταξίδευαν με πέντε λεωφορεία προς τη Γαλλία για αγώνα, διέκοψαν το ταξίδι τους όταν ενημερώθηκαν για το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία. Μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ