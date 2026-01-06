Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε

Όταν τρώμε, το σώμα μας διασπά την τροφή σε γλυκόζη, η οποία περνά στο αίμα. Όσο περισσότερο τρώμε, και ειδικά όσο περισσότερη ζάχαρη και υδατάνθρακες καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο ανεβαίνει το σάκχαρο.

Τότε το πάγκρεας απελευθερώνει ινσουλίνη, η οποία μεταφέρει τη γλυκόζη στα κύτταρα για να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια, και έτσι τα επίπεδα σακχάρου πέφτουν ξανά.

Είναι φυσιολογικό το σάκχαρο να ανεβοκατεβαίνει, αλλά ιδανικά θα πρέπει να παραμένει μέσα σε ένα υγιές εύρος. Όταν ανεβαίνει υπερβολικά, μπορεί να ακολουθήσει απότομη πτώση, που μας κάνει να νιώθουμε κουρασμένοι και πεινασμένοι ξανά.

Η καλύτερη κίνηση για να ρίξετε το σάκχαρο μέσα σε λίγα λεπτά

Συνήθως ακούμε πολλά για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να τρώμε για να αποφύγουμε τις απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο. Όμως, σύμφωνα με personal trainer και ειδικό σύμβουλο απώλειας βάρους που μίλησε στο TODAY, η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο.

Και δεν χρειάζεται να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο για να επωφεληθείτε. Λίγη κίνηση μετά από ένα μεγάλο γεύμα ή ένα γλυκό σνακ μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Όπως επισημαίνει 10 λεπτά περπάτημα μετά το φαγητό είναι αρκετά για να μειώστε το σάκχαρο.

Δεν έχει σημασία αν περπατήσετε έξω ή αν περπατήσετε σε κλειστό χώρο, σε διάδρομο ή walking pad. Στόχος είναι ένας χαμηλής έως μέτριας έντασης ρυθμός. Θα πρέπει να μπορείτε να μιλάτε χωρίς να λαχανιάζετε. «Είναι ο πιο εύκολος και προσβάσιμος τρόπος για να μειώσετε το σάκχαρο ακόμα και μέσα σε μόλις 10 λεπτά», επισημαίνεται.

Μάλιστα ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και δύο έως πέντε λεπτά περπατήματος μετά το γεύμα μπορούν να αποτρέψουν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου. Εσείς είναι προτιμότερο να στοχεύετε σε τουλάχιστον 10 λεπτά, προσφέροντας επιπλέον οφέλη στον οργανισμό σας.

Πώς βοηθάει το περπάτημα

Το περπάτημα ενεργοποιεί πολλές διαφορετικές μυϊκές ομάδες, κάτι που βοηθά στην καύση περισσότερης γλυκόζης και στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ινσουλίνη στο σώμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή λιγούρας, κόπωσης και απότομων αλλαγών στη διάθεση που συχνά ακολουθούν μια πτώση του σακχάρου.

Μακροπρόθεσμα, οι παρατεταμένες αυξήσεις του σακχάρου μπορούν να μεγαλώσουν και τον κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων. Γι’ αυτό η σωματική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα μετά από ένα μεγάλο γεύμα, είναι τόσο σημαντική.

Επιπλέον, το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει και την πέψη, ειδικά μετά από ένα βαρύ δείπνο, όταν συνήθως είμαστε λιγότερο δραστήριοι.

Τελικά, η διαχείριση του σακχάρου δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη και εξαντλητική. Ένας απλός δεκάλεπτος περίπατος μετά το φαγητό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



