Σάλος στη Βρετανία: Δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ εν μέσω ισχυρών ανέμων ΒΙΝΤΕΟ

Σε συναγερμό η Μεγάλη Βρετανία λόγω της καταιγίδας Eowyn κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι.

Στην Ιρλανδία, πάνω από 500.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί λόγω των πρωτοφανώς σφοδρών ανέμων της καταιγίδας Έογουιν, η ταχύτητα των οποίων έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των 183 χιλιομέτρων την ώρα στη δυτική ακτή της χώρας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για τους 5,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, όπως και για τους κατοίοκους της Βόρειας Ιρλανδίας και για ένα τμήμα της Σκωτίας και οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945 καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα κοντά στο Γκάλγουεϊ.

Στην ίδια περιοχή, καταρρίφθηκε επίσης το ρεκόρ μέσης ταχύτητας του ανέμου, καθώς καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας 135 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία αντιστοιχεί σε ανέμους τυφώνα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Τηλεθεατές του Good Morning Britain κατηγόρησαν το ITV για μια «απίστευτα επικίνδυνη» μετάδοση, καθώς ο ρεπόρτερ της εκπομπής φαινόταν να «παρασύρεται από τον άνεμο και τη βροχή» κατά τη διάρκεια της Καταιγίδας Eowyn.

Ο 53χρονος Nick Dixon μετέδιδε ζωντανά από την παραλιακή πόλη Largs της Σκωτίας την Παρασκευή το πρωί, ενημερώνοντας τους παρουσιαστές Kate Garraway και Adil Ray για τις τρέχουσες κόκκινες προειδοποιήσεις για τον καιρό.

Οι παρουσιαστές εξήγησαν στους τηλεθεατές ότι εκατομμύρια άνθρωποι είχαν λάβει προτροπή να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς η καταιγίδα ενδέχεται να φέρει «δυνητικά απειλητικούς για τη ζωή ανέμους». Η κάμερα στη συνέχεια έδειξε τον ρεπόρτερ Nick Dixon στη Δυτική Σκωτία, ο οποίος φορούσε ένα μπλε αδιάβροχο. Προσπαθούσε να μεταφέρει το ρεπορτάζ, ενώ οι άνεμοι τον δυσκόλευαν. Η σοκαρισμένη Kate Garraway σχολίασε: «Θεέ μου, σχεδόν δεν χρειάζεται να σου μιλήσουμε, γιατί βλέπουμε κάτω από πόση πίεση βρίσκεσαι από τους ανέμους. Και η κόκκινη προειδοποίηση δεν ξεκινά καν μέχρι τις 10 το πρωί, σωστά;». «Είσαι καλά;», τον ρώτησε η παρουσιάστρια και ο ρεπόρτερ της απάντησε με κομμένη την ανάσα: «Ναι, είμαι καλά. Είμαστε σχετικά ασφαλείς εδώ». Στη συνέχεια σημείωσε ότι οι συνθήκες έχουν ενταθεί πολύ την τελευταία ώρα. Ο δημοσιογράφος συνέχισε να παλεύει να σταθεί όρθιος, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τον χτύπαγαν.

Πολλοί θεατές έσπευσαν στο X για να εκφράσουν την ανησυχία τους σχετικά με την ασφάλεια του Dixon. «Οι οδηγίες είναι “μείνετε μέσα”, “μείνετε μακριά από τα νερά”, “μην ταξιδεύετε” – σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή και γι’ αυτό στείλαμε τους καλύτερους ανθρώπους μας να μεταδώσουν από τις χειρότερες και πιο επικίνδυνες περιοχές της χώρας», έγραψε ένας. Άλλος σχολίασε: «Ο καημένος ο Nick μοιάζει σαν να πρόκειται να τον παρασύρει ο άνεμος».

«”Αποφύγετε την ακτή,” λέει η κόκκινη προειδοποίηση και το Good Morning Britain σκέφτεται… Ας βάλουμε τον ρεπόρτερ μας και το συνεργείο στην ακτή. Σοκαριστική έλλειψη φροντίδας για το προσωπικό σας», έγραψε τρίτος. Ένας τέταρτος πρόσθεσε: «Θανάσιμη καταιγίδα, κίνδυνος για τη ζωή και όλοι έχουν ειδοποιηθεί να μείνουν σπίτι… Οπότε ας στείλουμε τον ρεπόρτερ μας να σταθεί στην ακτή όπου μετά βίας μπορεί να σταθεί όρθιος στον άνεμο». Ένας πέμπτος έγραψε: Good Morning Britain απόλυτα ανεύθυνη δημοσιογραφία αυτό το πρωί. Να είναι οποιοσδήποτε ρεπόρτερ σε περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση καιρού είναι γελοίο. Ασφάλεια πρώτα – γιατί οι ρεπόρτερ σας να είναι διαφορετικοί από τον υπόλοιπο πληθυσμό που του λένε να μείνει μέσα;».

Παρά τις επικρίσεις, ο Dixon συνέχισε να μεταδίδει από την ακτή της Σκωτίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στην αρχή της εκπομπής, ενημέρωσε τους τηλεθεατές: «Ο άνεμος δυναμώνει πραγματικά εδώ στη Σκωτία αυτό το πρωί. Ήδη καταγράφονται ριπές πάνω από 65 μίλια την ώρα, και θυμηθείτε ότι πάνω από τη μισή χώρα θα επηρεαστεί από αυτήν την κόκκινη προειδοποίηση καιρού μέχρι τις 10 το πρωί».

Σύμφωνα με το iefimerida, ο μετεωρολόγος Laura Tobin τόνισε στους θεατές: «Θέλω απλώς να επισημάνω ότι για όποιον πιστεύει ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη, μόλις αρχίζει. Μόλις φτάνει στη δυτική ακτή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας».

Ο Dixon έδειξε δημοσιεύοντας βίντεο στον λογαριασμό του στο X την ισχύ των ανέμων στην περιοχή. «Πολύ ισχυροί άνεμοι εδώ στο Largs, στον κόλπο του Clyde, αυτό το πρωί. Ριπές που φτάνουν έως και 70 μίλια την ώρα μέχρι στιγμής, καθώς η #StormÉowyn φτάνει στη Σκωτία».

Very strong winds here in Largs on the firth of Clyde this morning. Gusts of up to 70mph so far as #StormÉowyn moves in to Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @GMB pic.twitter.com/4OVMMaW6qj

— Nick Dixon (@NickDixonITV) January 24, 2025